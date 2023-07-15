Портрет Манделы из вьетнамок, рабы из печенья, скульптуры из волос: в «Манеже» — африканский совриск

Выставка современного африканского искусства «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» стала первой попыткой показать российской аудитории актуальное искусство черного континента во всем его многообразии. Куратор проекта Алессандро Романини, один из крупнейших специалистов в области африканского искусства в мире, выбрал для выставки в «Манеже» более трех сотен работ 49 африканских и 14 российских художников.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Синдром белого охотника»

Название выставки призвано перевернуть взгляд современного человека на африканское искусство и помочь аудитории увидеть его настоящее лицо. Избавиться от стереотипов восприятия, связанных с так называемым «синдромом белого охотника».



«Этот термин зародился много лет назад, еще в те времена, когда западные путешественники приезжали на африканский континент исключительно в целях наживы, увозя с собой разного рода трофеи, которые впоследствии украшали стены их гостиных», — поясняет Алессандро Романини. В этом контексте до середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали как этнографический или антропологический элемент, лишенный эстетической ценности.



Как отмечает Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж», африканское искусство — традиционное, этнографическое — всегда воспринималось в ключе исследования культуры континента.

«На африканскую тему было создано много работ, эти мотивы вдохновляли самых разных художников, от Пикассо до Бранкузи и Поленова, — рассказывает она. — Но сейчас под влиянием процессов глобализации и деколонизации африканского искусства мы видим совершенно новый, открытый, свежий, нетривиальный взгляд на общечеловеческие ценности. Художники размышляют об экологии, проблемах потребления, о любви и нежности, о ценности человеческой жизни — и делают это современными методами, используя актуальные и подчас самые неожиданные материалы. Например, основой для создания композиций служат мячи, перчатки, одноразовые столовые приборы — мусор, который в буквальном смысле можно найти под ногами А это подчеркивает социальную значимость проекта».



Петербургские кондитеры как соучастники арт-процесса

Для актуального африканского искусства характерны экологичные сюжеты и использование переработанных материалов. Например, Аристид Куаме из Кот-д’Ивуара создает свои работы из шлепанцев, найденных на местных пляжах. Он соединяет их по цветам и создает мозаичные портреты соотечественников, а его героем может стать любой африканец, от подростка, что случайно встретился на улице, до политика уровня Нельсона Манделы.



Его соотечественник Дезире Муну Коффи работает в технике мозаики, пуская в ход клавиатуры, экраны мобильных телефонов и другие составляющие вышедших из строя мобильных телефонов, а также пластик и металл. Африку нередко называют «мусорным складом Запада» и автор привлекает внимание к этой метафоре, создавая из индустриального мусора урбанистические зарисовки и сценки из жизни больших городов.



Многие художники стремятся переосмыслить в своих работах колониальное прошлое своей страны и континента в целом, а также историю кровопролитных войн. Уроженец Африки Антонио Сидибе, который уже не один год живет и работает в Италии, посвятил свою работу «Бесконечная река» наследию работорговли. Произведение полностью создано и съедобный ингредиентов: из кофе выложены контуры корпуса корабля, на котором перевозили рабов, а какао-печенье в форме людей выложено таким образом, чтобы показать, как именно укладывали рабов на судне торговцы живым товаром. Эта работа была собрана непосредственно в Петербурге по схеме, предоставленной автором, и печенье для нее испекли петербургские кондитеры.

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Выставка «Перевернутое Сафари» станет главным мероприятием культурной программы второго саммита африканских государств «Россия-Африка», который состоится в Петербурге с 27 по 28 июля 2023 года. Цель арт-проекта состоит в том, чтобы развеять стереотипы восприятия африканской культуры, в том числе, и среди самих художников. И в этом смысле Алессандро Романини признался, что более, чем доволен результатом.



«Я давно изучаю и очень люблю африканское искусство, и мне было приятно видеть, как российские художники бесстрашно, непредвзято и с явным удовольствием погружаются в эту тему, — говорит Алессандро Романини. — Я рад, что они не стали играть в этнографов или энтомологов и бесстрастно препарировать материал через призму европейской культуры, а выбрали творческий и ассоциативный подход и личное отношение к теме. Именно поэтому результат получился очень искренним и ярким».

«Взрыв жизнелюбия и эмоций» «Лично для меня эта выставка стала просто взрывом эмоций, жизнелюбия, ярких красок

— всего того, что ассоциируется у нас с африканским континентом, его природой, культурными доминантами, национальными одеждами, — говорит Анна Ялова. —



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очень интересно видеть, как культурный код и этнография становятся основой для создания современных, актуальных, трендовых работ. Выставка получилась удивительно позитивной, жизнерадостной, поднимающей настроение».

Современное африканское искусство во многом опирается на традиционную культуру, этнографические и фольклорные мотивы. Молодым африканским художникам нравится жанровый фьюжен. В огромной надувной инсталляции анонимного автора эффектно соединились традиционные африканские маски и персонажи комиксов. А на холстах Медерика Тюрея из Кот-д’Ивуара, для создания которых в ход идут акриловые краски, масляная пастель и кофе, затейливо смешались традиционные элементы африканского фольклора — черепахи, змеи, зубы — и атрибуты поп-культуры. Художник рассказывает об Африке через многозначные символы и аллюзии, рождающие у каждого зрителя собственный ассоциативный ряд.



Для ивуарийской художницы и активистки Летиции Кай самым удобным инструментом для творческой реализации своих идей стали собственных волосы, экспериментировать с которыми она начала еще в пятилетнем возрасте. Сегодня девушка исповедует принципы феминизма, высказываясь языком выразительных скульптур, выполненных из волос и зафиксированных с помощью проволоки. Змеи и слоны, женские местоимения, боксерские перчатки и метла — такими образами Летиция отстаивает право современной африканской женщины быть личностью.



«В том, что Летиция использует для создания работ именно волосы, есть и особый подтекст: а африканских школах девочек часто заставляют коротко стричь волосы, чтобы не провоцировать в свой адрес сексуальный интерес и связанное с ним насилие со стороны мальчиков, — поясняет Алессандро Романини. — Такой подход с раннего возраста формирует у девочек комплекс вины и виктимное поведение, и художница выступает против него».



Керамика ученицы духов и живопись куриным пером В «Манеже» представлено не только «молодое искусство» и экспериментальные формы, но и традиционные жанры, в которых работают представители старшего поколения.

Керамистке Сени Ава Камаре из Сенегала более восьмидесяти лет. Она происходит из этнической группы диопа, представители которой верят в существование потустороннего мира и многочисленных духов, которые влияют на жизнь человека. Более того, художница считает, что искусству керамики ее обучили лесные духи, которым она и посвящает многие из своих терракотовых произведений. Старейшей участнице выставки, Эстер Малангу из ЮАР, уже за девяносто. С помощью кисти из куриных перьев она рисует настенные панно с авторскими узорами на основе традиционных цветов и орнаментов. Ее фирменных узор состоит из белых линий, расположенных по диагонали или в форме шеврона.



Участников проекта Алессандро Романини искал по всей Африке через личные рекомендации локальных экспертов в области современного искусства. «В Африке по сей день основным средством коммуникации является вербальная. Африканцы руководствуются устной традицией передачи информации, поэтому самый надежный способ получить качественную рекомендацию — не искать ее в сети или письменным источникам, обратиться за советом напрямую к специалистам, мнению которых доверяешь, — рассказывает Алессандро Романини. — Именно так я и поступил».



Кураторы не ставили перед участниками проекта жестких рамок ни в отношении тематики работ, ни в отношении жанров, техник или размеров произведений. И в этом смысле экспозиция представляет собой импровизированный срез того, как сами африканцы определяют главные для современного искусства континента тренды, направления, смыслы и сюжеты.



Выставка будет открыта до 3 сентября.

Галина Столярова, специально для «Фонтанки.ру»

