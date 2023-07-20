Посмотрите на «болотных исполинов» Ленобласти. Встреча с ними — большая редкость

В лесах и на болотах Ленинградской области обитают «исполины» птичьего мира — серые журавли. Птицы эти очень осторожны, потому, хоть голос их слышали многие, встречей с ними могут похвастать единицы. Одной такой 20 июля поделился комитет по животному миру Ленобласти.
Серые журавли в основном гнездятся на обширном верховом моховом болоте с окнами открытой воды, отмечают в ведомстве. Те же болота, что посещают люди, эти осторожные птицы покидают. Численность серых журавлей в Ленобласти стабильна, однако территория, которую они занимают, постепенно уменьшается из-за осушения или слишком частых визитов людей.
Особенно впечатляют весенние «пляски и песни» серых журавлей. Найдя пару, они начинают исполнять «антифональную песню»: самец и самка издают звуки по очереди, строго согласованно во времени. «Их призывной сигнал с этого времени также становится двойным и звучит, как «кур-лы» в котором первый слог издаёт одна птица, о второй — другая, при этом как «песня», так и призывной крик, исполняемые двумя птицами, имеет единый видовой рисунок», — поясняют в комитете.