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    Посмотрите на «болотных исполинов» Ленобласти. Встреча с ними — большая редкость

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    2 комментария

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    В лесах и на болотах Ленинградской области обитают «исполины» птичьего мира — серые журавли. Птицы эти очень осторожны, потому, хоть голос их слышали многие, встречей с ними могут похвастать единицы. Одной такой 20 июля поделился комитет по животному миру Ленобласти.

    Серые журавли в основном гнездятся на обширном верховом моховом болоте с окнами открытой воды, отмечают в ведомстве. Те же болота, что посещают люди, эти осторожные птицы покидают. Численность серых журавлей в Ленобласти стабильна, однако территория, которую они занимают, постепенно уменьшается из-за осушения или слишком частых визитов людей.

    Особенно впечатляют весенние «пляски и песни» серых журавлей. Найдя пару, они начинают исполнять «антифональную песню»: самец и самка издают звуки по очереди, строго согласованно во времени. «Их призывной сигнал с этого времени также становится двойным и звучит, как «кур-лы» в котором первый слог издаёт одна птица, о второй — другая, при этом как «песня», так и призывной крик, исполняемые двумя птицами, имеет единый видовой рисунок», — поясняют в комитете.

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    Ленинградская областьПтицыЖуравли
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    Комментарии 2

    Сергей Шевчук20 Июл 2023 в 23:32
    Да нет, часто их встречаю и не на болотах, а на полях Волосовского района, но только ранним утром.
    +0−0
    chip120 Июл 2023 в 23:27
    Чот у нас на болотах я таких не встречал, напишите хоть адрес где можно увидеть птичку!
    +0−0
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