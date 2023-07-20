Погода в Петербурге меняться не собирается. В ней есть одна аномалия

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июля местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 19–21 градус.

В Петербурге по-прежнему прохладно, возможны осадки. Давление может поставить рекорд.

Синоптическую ситуацию в регионе, по данным центра «ФОБОС» , формирует западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. На востоке Ленинградской области возможны грозы. Температура ниже нормы, как и атмосферное давление, которое сохраняется на уровне 750 мм рт. ст.

«Сегодня рекорд для 20 июля: самое низкое давление за 50 лет. Ожидается, что барометр покажет 750 мм рт. ст. Это 6-й рекорд за неделю», — сообщает «Яндекс».



В пятницу и субботу погода останется примерно такой же. 22 июля ожидается ещё и порывистый ветер.

