Стреляли в спину на глазах жены и дочери. Под Волгоградом киллер подкараулил авторитетного бизнесмена

В Волгоградской области стреляли в местного авторитетного бизнесмена Сергея Кадкина. Киллер подкараулил его у дома вместе с женой и дочерью.

Покушение произошло поздно вечером 18 июля у дома на проспекте Ленина в поселке Городище, где проживает 47-летний бизнесмен, сообщает 19 июля V1.RU. По словам очевидцев, мужчина заходил в подъезд вслед за женой и дочерью, когда ему выстрелили в спину. «Он в реанимации, из него извлекли 9 мм пулю», — рассказали местные жители.

Информацию о стрельбе журналистам подтвердили друзья бизнесмена, добавив, что стрелявшего ищут. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, бизнесмен находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, а его состояние — стабильно тяжелое.