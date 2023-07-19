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    Стреляли в спину на глазах жены и дочери. Под Волгоградом киллер подкараулил авторитетного бизнесмена

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    23 комментария

    В Волгоградской области стреляли в местного авторитетного бизнесмена Сергея Кадкина. Киллер подкараулил его у дома вместе с женой и дочерью.

    Покушение произошло поздно вечером 18 июля у дома на проспекте Ленина в поселке Городище, где проживает 47-летний бизнесмен, сообщает 19 июля V1.RU. По словам очевидцев, мужчина заходил в подъезд вслед за женой и дочерью, когда ему выстрелили в спину. «Он в реанимации, из него извлекли 9 мм пулю», — рассказали местные жители.

    Информацию о стрельбе журналистам подтвердили друзья бизнесмена, добавив, что стрелявшего ищут. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, бизнесмен находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, а его состояние — стабильно тяжелое.

    Местные жители отзываются о бизнесмене как о скромном, почтительном и уважительном человеке. «Мы не знаем, чем он занимался. Вообще хороший человек. Говорят, что мог быть связан с криминальным миром, но мы точно не знаем. Да нам и неважно. Он жил в квартире, а не в доме за кучей заборов. Семья хорошая у него», — рассказали они V1.RU.

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    Комментарии 23

    27485069719 Июл 2023 в 19:08
    Чем не 90е ?
    +1−0
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