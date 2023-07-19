Температура в Петербурге перешла в отрицательную аномалию, но не теряйте веру в лето

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 19 июля в своем телеграм-канале рассказал о летних холодах и обнадёжил горожан.
«Продержавшись три дня выше нормы, температура воздуха в Санкт-Петербурге снова перешла в отрицательную аномалию», — сообщил Колесов.
Сейчас в нашем регионе, согласно многолетним наблюдениям, самый теплый период. 18–24 июля норма составляет 19,4 градуса, а 21–22 июля — максимальные 19,5 градуса. Этот показатель рассчитан за период с 1991 по 2010 годы. С 25 июля температурная норма медленно понижается. В реальности это совсем не означает, что погода станет холоднее.
«Лето продолжается. Просто сейчас наиболее прохладный период в +20…+22 градуса. А теплее этих значений еще точно будет», — обещает Колесов.