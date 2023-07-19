Петербург в тылу циклона. Давление падает

В Петербурге по-прежнему прохладно, и возможны кратковременные дожди. Метеозависимые люди могут испытывать недомогание: давление продолжает снижаться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 19–21 градус.
Метеорологические условия в регионе сформирует тыловая часть циклона, выходящего своим центром на Русский север. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Примерно такая же погода ожидается и в ближайшие пару дней.