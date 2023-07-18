Буйный пьяный водитель не отправился в суд в Бокситогорске. В истории нашли интересное совпадение

Сотрудники полиции задержали в Бокситогорском районе Ленобласти пьяного водителя. Процессу он активно и с матом сопротивлялся, за что получил соответствующие протоколы и должен был предстать перед судом. Однако суд неожиданно отправил материалы на доработку.

Сам инцидент произошел в 3:40 у дома 20 по улице Павлова в Бокситогорске, сообщает 18 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции остановили KIA Optima под управлением 35-летнего мужчины с признаками опьянения. Водителя отстранили от руля и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило подозрения полицейских. На него составили протокол за пьяную езду по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

«В процессе эвакуации автомобиля его водитель громко кричал, шумел, выражался грубой нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, мешал водителю эвакуатора исполнять свои обязанности. На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, вел себя агрессивно, угрожал полицейским проблемами по службе», — отмечают в главке.

За такое поведение его решили доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. Мужчина стал сопротивляться, но был скручен и закован в наручники. И получил еще один протокол — по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Полиция планирует ходатайствовать об аресте дебошира.

По информации 47news, 18 июля материалы в отношении водителя были переданы в суд, но их вернули обратно с формулировкой о необходимости доработки. Потребовалось получить объяснения находившихся на месте сотрудников полиции и эвакуаторщика. Хотя обычно в таких случаях суд вызывает полицейских и свидетелей.