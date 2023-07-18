Погода в Ленобласти интереснее, чем в Петербурге. Заливать будет не везде

Характер погоды в Петербурге на неделю не меняется, сообщает 18 июля главный синоптик региона Александр Колесов. Ожидаются периодические короткие дожди (начнутся уже сегодня днём, с грозами) и 20–22 градуса.
В Ленобласти же в предстоящие сутки погода будет сильно отличаться на западе и востоке. Циклон движется от Минска через Тверь к Вологде, и под его влияние попадают восточные районы Ленобласти.
«Если на западе кратковременные дожди с грозами, то восток сегодня вечером, предстоящей ночью и завтра утром попадет под умеренные дожди от циклона, местами даже сильные. И там будет северный ветер и завтра несколько прохладнее, всего +16…+18 градусов», — рассказывает Колесов.