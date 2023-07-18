Погода в Ленобласти интереснее, чем в Петербурге. Заливать будет не везде

Характер погоды в Петербурге на неделю не меняется, сообщает 18 июля главный синоптик региона Александр Колесов. Ожидаются периодические короткие дожди (начнутся уже сегодня днём, с грозами) и 20–22 градуса.



В Ленобласти же в предстоящие сутки погода будет сильно отличаться на западе и востоке. Циклон движется от Минска через Тверь к Вологде, и под его влияние попадают восточные районы Ленобласти.

