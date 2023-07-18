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    Погода в Ленобласти интереснее, чем в Петербурге. Заливать будет не везде

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Характер погоды в Петербурге на неделю не меняется, сообщает 18 июля главный синоптик региона Александр Колесов. Ожидаются периодические короткие дожди (начнутся уже сегодня днём, с грозами) и 20–22 градуса.

    В Ленобласти же в предстоящие сутки погода будет сильно отличаться на западе и востоке. Циклон движется от Минска через Тверь к Вологде, и под его влияние попадают восточные районы Ленобласти.

    «Если на западе кратковременные дожди с грозами, то восток сегодня вечером, предстоящей ночью и завтра утром попадет под умеренные дожди от циклона, местами даже сильные. И там будет северный ветер и завтра несколько прохладнее, всего +16…+18 градусов», — рассказывает Колесов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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