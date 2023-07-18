Суд в Колумбии впервые признал реку жертвой военного конфликта

Спецсуд по вопросам мира Колумбии признал реку Каука пострадавшей в вооруженном конфликте между властями страны и повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети суда.
Реке, как говорится в решении, был нанесен серьезный ущерб из-за использования ее как братской могилы, из-за применения ртути на нелегальных рудниках и сброса в воду химикатов, которые были получены при производстве запрещенных веществ.
Это первый случай, когда суд признал реку жертвой, которой нанесен серьезный ущерб в результате вооруженного конфликта.
«Суд проcвоил статус жертвы реке Каука в рамках дела № 05», — сказано в тексте.
В инстанции уточнили: такое решение означает, что «преступления против природы» могут расцениваться как серьезное нарушение прав человека и военное преступление.
Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 60-е годы ХХ века. Его жертвами стали более 200 тысяч человек. Соглашение о прекращении конфликта стороны подписали в Гаване в 2016 году.