Суд в Колумбии впервые признал реку жертвой военного конфликта

Спецсуд по вопросам мира Колумбии признал реку Каука пострадавшей в вооруженном конфликте между властями страны и повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети суда.

Реке, как говорится в решении, был нанесен серьезный ущерб из-за использования ее как братской могилы, из-за применения ртути на нелегальных рудниках и сброса в воду химикатов, которые были получены при производстве запрещенных веществ.



Это первый случай, когда суд признал реку жертвой, которой нанесен серьезный ущерб в результате вооруженного конфликта.

