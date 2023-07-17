Водительские права заменит QR-код. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим.
Документ 17 июля опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Суть новеллы — внести изменение в Правила дорожного движения Российской Федерации, дополнив сноску «*» пункта 2.1.1 абзацем следующего содержания:
«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими Правилами, приравнивается к предъявлению таких документов».
Электронная версия водительского удостоверения появилась в приложении «Госуслуги Авто» полгода назад. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это итог совместной работы Минцифры и МВД. Приложением «Госуслуги Авто» пользуются более 2,5 млн водителей. Проверка электронных документов сводится к считыванию QR-кода через специальную программу.