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    Водительские права заменит QR-код. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства

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    Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим.

    Документ 17 июля опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

    Суть новеллы — внести изменение в Правила дорожного движения Российской Федерации, дополнив сноску «*» пункта 2.1.1 абзацем следующего содержания:

    «Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими Правилами, приравнивается к предъявлению таких документов».

    Электронная версия водительского удостоверения появилась в приложении «Госуслуги Авто» полгода назад. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это итог совместной работы Минцифры и МВД. Приложением «Госуслуги Авто» пользуются более 2,5 млн водителей. Проверка электронных документов сводится к считыванию QR-кода через специальную программу.

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