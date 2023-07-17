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    Автомобиль сбил школьника на велосипеде на «зебре» в Колпино

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    Юный велосипедист пострадал в ДТП в Колпинском районе Петербурга вечером 16 июля. Он угодил под колеса на пешеходном переходе.

    ДТП произошло в 20:17 у дома 32 по улицы Веры Слуцкой в Колпино, стало известно «Фонтанке» 17 июля. 39-летний петербуржец, следуя на своем Volkswagen Passat с молдавскими номерами от Пролетарской улицы в сторону Стахановской, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего велосипедиста. Пятиклассник пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

    В результате ДТП подросток получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематому на лбу и перелом руки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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