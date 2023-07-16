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    Победителем Уимблдона стал 20-летний испанец

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    Испанский теннисист 20-летний Карлос Алькарас впервые в карьере стал победителем Уимблдона-2023, победив в финале 36-летнего серба Новака Джоковича в пяти сетах. Соперники провели на корте 4 часа 42 минуты.

    Это второй «Большой шлем» в карьере Алькараса. Он останется первой ракеткой мира. В 2022 году он стал чемпионом US Open.

    Моложе Алькараса на момент победы на «Уимблдоне» были Борис Беккер (выиграл два титула до 19 лет) и Бьорн Борг (взял титул в 20 лет). Джокович — рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема (23).

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