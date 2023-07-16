Победителем Уимблдона стал 20-летний испанец

Испанский теннисист 20-летний Карлос Алькарас впервые в карьере стал победителем Уимблдона-2023, победив в финале 36-летнего серба Новака Джоковича в пяти сетах. Соперники провели на корте 4 часа 42 минуты.



Это второй «Большой шлем» в карьере Алькараса. Он останется первой ракеткой мира. В 2022 году он стал чемпионом US Open.



Моложе Алькараса на момент победы на «Уимблдоне» были Борис Беккер (выиграл два титула до 19 лет) и Бьорн Борг (взял титул в 20 лет). Джокович — рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема (23).

