Стихия выгнала туристов из Сочи? Отдыхающие из затопленных курортов Кубани массово рванули в Крым. Что происходит там

Винсент Ван Гог уже отдыхает на Ялтинской набережной, глядя, как число прогуливающихся мимо туристов растет каждый день Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Внимание! Судя по чатам Краснодарского края, очень много людей собирается в Крым после ливней и потопов. Пробка может знатно увеличиться!» — предупреждает автомобилистов администратор телеграм-канала Крымский мост Олег Володин.



О том, что часть туристов, собиравшихся на Кубань, решила вместо Краснодарского края повернуть на Крым, а некоторые даже собрались выехать из района большого Сочи и провести остаток отпуска на полуострове, говорят и в других пабликах — «М4», «Большой Сочи», «Туристы юг России».



Ливни, шквалы, град, потоп, штормовое море и смерчи — несколько дней отдыхающие в Краснодарском крае переживали не за удачный отпуск, а за собственную жизнь. Особенно, в Адлерском, Хостинском, Туапсинском районах Сочи. Сейчас стихия успокоилась, хотя на начало следующей недели снова прогнозируют дожди. Побережье завалено мусором, вода пока грязная, часть отелей после затопления не может принимать туристов на первых этажах… Такой отдых радостным не назовешь. Самые мобильные и энергичные решили поменять Краснодарский край на Крым. И не только отдыхающие, но и местные жители. Журналист MSK1.RU решил выяснить, так ли на самом деле?



«А может, не надо с Кубани к нам?!» «По Крымскому мосту много едет машин с номерами Краснодарского края, Ростовской области. Зачем грязное море, если есть чистое и дешевле», — пишет в ТГ-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ» Nina.



На Массандровском пляже Ялты полная загрузка: воздух — +28, вода — +24 градуса Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«А можно не надо с Кубани в Крым?!!! Ну, всё же так хорошо начиналось — туда не поедем, тут безопасней. Нормально же было», — расстроен участник дискуссии в ТГ-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ» под ником АЕ.



Он, как и многие туристы, рассчитывал на свободные пляжи и низкие цены на полуострове, но стихия и бездумная застройка большого Сочи внесла свои коррективы — туристический поток в Крым резко вырос.



— Когда я слышу мнение, что стихия выгнала туристов из Сочи в Крым, так и вижу группу граждан в плавках с чемоданами, бредущих под дождем и градом в сторону полуострова. Я не считаю эту версию объяснением увеличивающегося турпотока в Крым, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Да, возможно самые мобильные и авантюрные туристы без детей могут, подъезжая, например, к Ростову, решить: «А, давай не в Сочи, а в Ялту!» Но это в том случае, если отель у них еще не забронирован и с собой достаточно денег. А таких, кто не бронирует жилье заранее в Краснодарском крае, где всё забито, процентов 5–7, не больше.

Исходя из опыта Сергея Ромашкина, большинство отдыхающих не только заранее бронируют отели, но и чаще всего оплачивают 50–100% стоимости всех дней проживания.

— Вернуть свои деньги, даже ссылаясь на природные катаклизмы, очень непросто, да и сразу это сделать не получится, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Наверняка, есть такие туристы, для которых найти средства на новый отдых, не получив уже уплаченные, — не проблема. Но процент их тоже не высок. Большинство же остается на месте, несмотря на разгул стихии: пережидают непогоду в отелях и продолжают, насколько возможно, отдыхать. На мой взгляд, на увеличение потока туристов в Крым погодные катаклизмы в Краснодарском крае повлияли несильно. Вспомните, что первая масштабная пробка на Крымском мосту случилась 4 июля — тогда еще в Сочи про ливни, град и потопы никто не подозревал.



«Крым примет 4,5–5 миллионов туристов» Стихия или ощущение, что на полуострове безопасно, ну, насколько это возможно, но туристический поток в начале июля существенно вырос.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, отдыхающих на полуострове становится больше с каждым днем:

— Заполняемость номерного фонда Крыма растет каждый день. Сейчас — это в среднем 55 процентов, Южный берег традиционно загружен чуть выше — 65 процентов.

По оценкам министра, увеличивается и число автомобилей, которые прибывают в Крым:

— В среднем это 7 тысяч машин и автобусов в день, а в пик — 10 тысяч.



Подтверждает его слова и мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале:

«Стало заметно больше отдыхающих. Некоторые отели уже заполнены на 60–80%. Все 76 пляжей округа открыты. Запрета на купание по погодным или каким-либо иным условиям в регионе нет».

Если не чистота моря, то что же привлекло туристов в июле в Крым? Самые низкие цены на отдых у Черного моря? Комфортные погодные условия?



Черное море у крымского побережья полностью пригодно для купания туристов Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Такой резкий всплеск интереса к Крыму именно в июле мы наблюдаем уже второй год: в 2022-м в мае и июне туристов было также мало, а в июле-августе массово поехали, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Не забывайте, что здесь другой климат, другое море, другая публика, чем в Краснодарском крае. И другие цены — в два, а то и в три раза ниже, чем в том же Сочи. Крым остается вторым важнейшим направлением черноморского туризма. В июле-августе отели, по нашим прогнозам, загрузятся на 90 процентов. А всего за сезон Крым должен принять 4,5–5 миллионов человек.



Эта цифра могла бы быть больше, если бы не трудности с логистикой: недостаточное количество поездов, долгое время в пути.

— Сейчас на июль купить билеты на поезд в Крым невозможно — за счастье, если вдруг появится боковой плацкарт у туалета, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — На август — редкие билеты в разные вагоны — вдвоем в одно уже не попасть. К тому же поезда очень медленные — время в пути туда-обратно занимает по трое суток. Не многие такое выдержат летом, особенно семьи с маленькими детьми.



Быстрее всех на рост туристов среагировали крымские отельеры — скидки в 30–40 процентов, которые предоставлялись в мае и июне, уменьшились до скромных 15 процентов. А некоторые гостиницы и гостевые дома их и вовсе отменили.

У Крыма меньше шансов «утонуть», чем у Сочи Пробки на Крымском мосту, долгий путь в поездах — это минусы крымского отдыха. Но есть и плюсы — отличная погода по долгосрочным прогнозам и очень маленькая вероятность стихийных бедствий, которые несколько дней переживали туристы и жители Краснодарского края. А всё из-за разницы в горном ландшафте.



Прогревшееся море поставляет влагу для дождевых облаков. Сталкиваясь холодным воздухом в верхних слоях атмосферы, они проливаются залповыми ливнями на землю. В высоких горах Кавказа существуют огромные водосборные территории, на которых выплеснувшиеся дожди формируются в паводки, селевые потоки. Они несутся в реки, те выходят из берегов, а дальше эта масса воды, грязи и мусора обрушивается на города и поселки.

— В Крыму не такая высокая энергия рельефа, как на Кавказе, поэтому здесь не могут формироваться настолько массовые паводки, — объясняет Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма Крымского Федерального университета им. Вернадского. — Вспомните хотя бы ливни в Ялте в 2021 году. Несколько дней — и все последствия паводков и селей были устранены. Поэтому вероятность таких катастрофических последствия от ливней, какие только что пережили в Сочи, в Крыму менее вероятны.



На Крымском мосту волонтеры бесплатно раздают воду тем, кому приходится стоять в пробке, ожидая очереди на досмотр Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Но и Крым, и Сочи, и другие курорты Краснодарского края объединяет одна общая опасность — хаотическая застройка курортных городов, несоблюдение градостроительных норм и правил эксплуатации строений. Забитые и забетонированные ливневки, застройка оползневых участков, участков схода селей, русел пересохших рек. Именно эти дела рук человеческих приводят к трагедиям и самым катастрофическим последствиям, которых можно было избежать.



Справка Средняя цена в крымском отеле на отдых в июле (2-местный номер в сутки без питания):



без звезд — от 1600 рублей;

1 звезда — от 2200 рублей;

2 звезды — от 2500 рублей;

3 звезды — от 3500 рублей;

4 звезды — от 6500 рублей;

5 звезд — от 19 500 рублей.

До этого мы рассказывали про пробки на Крымском мосту, про то, как очистилось море после взрыва на Каховской ГЭС и почему тонет Сочи.