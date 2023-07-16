На лозе одни цветы: что делать, если огурец не плодоносит и желтеет

На фото мужской цветок огурца — на нем нет плода, но он необходим, чтобы опылять другие растения. Обилие таких цветов сокращает урожай Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро. Также многие дачники сталкиваются с тем, что листья начинают желтеть. Как правильно ухаживать за растением и почему на нем образуется столько пустоцветов — объясняем вместе с агрономом.

Почему одни желтые цветы на огурцах

В теплице и в открытом грунте дачники выращивают разные сорта и гибриды. В замкнутом пространстве — партенокармические. Они не требуют опыления и дают в основном женские цветы: они сразу идут с маленьким огурчиком, развивающимся в плод. Пустоцветы, или мужские цветы, появляются на пчелоопыляемых растениях, которые высаживают в открытый грунт.

— Плодов они не дают, но нужны для опыления. Их количество нужно регулировать: один пустоцвет — на 8–10 женских завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если на участке нет пчел, то придется самим опылять. Нужно будет взять пустоцвет, убрать венчик и ткнуть в женскую завязь.

Все пчелоопыляемые гибриды обязательно нужно правильно прищипывать, иначе на растении у вас будут одни пустоцветы. — На главном стволе в основном мужское цветение, женское — на плетях. Поэтому над шестым листом по основной лозе обязательно прищипните верхушку, — советует агроном. Тогда растение даст плети, где и будут заветные огурчики. Как формировать огурцы в теплице Классический вариант формирования огурца предусматривает постепенное разветвление к верху растения.

— Первые три междоузлия убираются полностью, вместе с маленькими огурчиками. Затем прищипывается каждая плеть. Оставляем на первой первый огурчик и один лист и прищипываем, на второй — два листа и два огурчика и так далее, — объяснила Людмила Шубина.

Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Сверху у шпалеры нужно прищипнуть и кончик основного растения. Как прищипывать огурцы в теплице — можно ли обрезать листья

Чем выше растение, тем длиннее плети нужно оставлять по мере роста Фото: Анна Золотова / NGS.RU Поделиться Поделиться





При работе с растениями очень важно быть аккуратными.

— Нужно помнить, что каждый лист — это фабрика веществ для плодов, — отметила Людмила Шубина. — Не нужно убирать все подчистую. Лучше всего прищипывать растения вечером или рано утром — так ранка успеет немного поджить до того, как начнется жара. Лишние листья и побеги можно удалять как руками, так и обрезать с помощью секатора. Огурцы в теплице желтеют Среди самых распространенных причин — неправильный полив, паутинный клещ, отсутствие подкормок и недостаток магния. Разберемся по порядку с каждой.

Первая — недостаточный полив или перелив. — В жару огурец необходимо опрыскивать каждый день прямо по листве — так вы убережете растение не только от пересыхания, но и от паутинного клеща, — отметила агроном. — Поливать огурец нужно так часто, как получается — нельзя допускать, чтобы земля пересыхала. Желтые листья лучше сразу убирать из теплицы: аккуратно срезать в пакет. — С паутинным клещом очень сложно бороться. Лучше сразу убирать пораженные растения и не забывать опрыскивать листву. Эффективность свою показал биологический препарат «Фитоверм» — им достаточно опрыскивать листву раз в десять дней. Или же можно взять зеленое мыло, — объяснила специалист.

Недостаток удобрений также может привести к тому, что листва начнет желтеть. — Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней обязательно. Растение расходует много веществ на плоды, на листву, — подчеркнула Людмила Шубина. — Лучше всего чередовать органические и минеральные удобрения.

Из органических отлично поддержат огурцы настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении концентрата 1 к 10. Если нет возможности подкармливать минеральными удобрениями, то в органические нужно добавлять каждый раз по стакану золы.

— Огуречный лист может терять свой цвет еще по одной причине: из-за нехватки такого микроэлемента, как магний, — предупреждает агроном. — Можно отдельно внести магний, но лучше комплексно микроудобрения в разведении, указанном на упаковке.