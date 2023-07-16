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    На лозе одни цветы: что делать, если огурец не плодоносит и желтеет

    Нужно следить не только за режимом полива, но и за своевременным внесением удобрений

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    На фото мужской цветок огурца — на нем нет плода, но он необходим, чтобы опылять другие растения. Обилие таких цветов сокращает урожай
    На фото мужской цветок огурца — на нем нет плода, но он необходим, чтобы опылять другие растения. Обилие таких цветов сокращает урожайФото: Александра Бруня / NGS.RU
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    В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро. Также многие дачники сталкиваются с тем, что листья начинают желтеть. Как правильно ухаживать за растением и почему на нем образуется столько пустоцветов — объясняем вместе с агрономом.

    Почему одни желтые цветы на огурцах


    В теплице и в открытом грунте дачники выращивают разные сорта и гибриды. В замкнутом пространстве — партенокармические. Они не требуют опыления и дают в основном женские цветы: они сразу идут с маленьким огурчиком, развивающимся в плод. Пустоцветы, или мужские цветы, появляются на пчелоопыляемых растениях, которые высаживают в открытый грунт.

    — Плодов они не дают, но нужны для опыления. Их количество нужно регулировать: один пустоцвет — на 8–10 женских завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если на участке нет пчел, то придется самим опылять. Нужно будет взять пустоцвет, убрать венчик и ткнуть в женскую завязь.

    Все пчелоопыляемые гибриды обязательно нужно правильно прищипывать, иначе на растении у вас будут одни пустоцветы.

    — На главном стволе в основном мужское цветение, женское — на плетях. Поэтому над шестым листом по основной лозе обязательно прищипните верхушку, — советует агроном.

    Тогда растение даст плети, где и будут заветные огурчики.

    Как формировать огурцы в теплице

    Классический вариант формирования огурца предусматривает постепенное разветвление к верху растения.

    — Первые три междоузлия убираются полностью, вместе с маленькими огурчиками. Затем прищипывается каждая плеть. Оставляем на первой первый огурчик и один лист и прищипываем, на второй — два листа и два огурчика и так далее, — объяснила Людмила Шубина.

    Юрий Орлов / NGS.RU
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    Сверху у шпалеры нужно прищипнуть и кончик основного растения.

    Как прищипывать огурцы в теплице — можно ли обрезать листья

    Чем выше растение, тем длиннее плети нужно оставлять по мере роста
    Чем выше растение, тем длиннее плети нужно оставлять по мере ростаФото: Анна Золотова / NGS.RU
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    При работе с растениями очень важно быть аккуратными.

    — Нужно помнить, что каждый лист — это фабрика веществ для плодов, — отметила Людмила Шубина. — Не нужно убирать все подчистую.

    Лучше всего прищипывать растения вечером или рано утром — так ранка успеет немного поджить до того, как начнется жара. Лишние листья и побеги можно удалять как руками, так и обрезать с помощью секатора.

    Огурцы в теплице желтеют

    Среди самых распространенных причин — неправильный полив, паутинный клещ, отсутствие подкормок и недостаток магния. Разберемся по порядку с каждой.

    Первая — недостаточный полив или перелив.

    — В жару огурец необходимо опрыскивать каждый день прямо по листве — так вы убережете растение не только от пересыхания, но и от паутинного клеща, — отметила агроном. — Поливать огурец нужно так часто, как получается — нельзя допускать, чтобы земля пересыхала.

    Желтые листья лучше сразу убирать из теплицы: аккуратно срезать в пакет.

    — С паутинным клещом очень сложно бороться. Лучше сразу убирать пораженные растения и не забывать опрыскивать листву. Эффективность свою показал биологический препарат «Фитоверм» — им достаточно опрыскивать листву раз в десять дней. Или же можно взять зеленое мыло, — объяснила специалист.

    Недостаток удобрений также может привести к тому, что листва начнет желтеть.

    — Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней обязательно. Растение расходует много веществ на плоды, на листву, — подчеркнула Людмила Шубина. — Лучше всего чередовать органические и минеральные удобрения.

    Из органических отлично поддержат огурцы настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении концентрата 1 к 10. Если нет возможности подкармливать минеральными удобрениями, то в органические нужно добавлять каждый раз по стакану золы.

    — Огуречный лист может терять свой цвет еще по одной причине: из-за нехватки такого микроэлемента, как магний, — предупреждает агроном. — Можно отдельно внести магний, но лучше комплексно микроудобрения в разведении, указанном на упаковке.

    На фото мужской цветок огурца — на нем нет плода, но он необходим, чтобы опылять другие растения. Обилие таких цветов сокращает урожай
    На фото мужской цветок огурца — на нем нет плода, но он необходим, чтобы опылять другие растения. Обилие таких цветов сокращает урожайФото: Александра Бруня / NGS.RU
    Юрий Орлов / NGS.RU
    Чем выше растение, тем длиннее плети нужно оставлять по мере роста
    Чем выше растение, тем длиннее плети нужно оставлять по мере ростаФото: Анна Золотова / NGS.RU

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