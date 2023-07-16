На лозе одни цветы: что делать, если огурец не плодоносит и желтеет

В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро. Также многие дачники сталкиваются с тем, что листья начинают желтеть. Как правильно ухаживать за растением и почему на нем образуется столько пустоцветов — объясняем вместе с агрономом.
Почему одни желтые цветы на огурцах
В теплице и в открытом грунте дачники выращивают разные сорта и гибриды. В замкнутом пространстве — партенокармические. Они не требуют опыления и дают в основном женские цветы: они сразу идут с маленьким огурчиком, развивающимся в плод. Пустоцветы, или мужские цветы, появляются на пчелоопыляемых растениях, которые высаживают в открытый грунт.
— Плодов они не дают, но нужны для опыления. Их количество нужно регулировать: один пустоцвет — на 8–10 женских завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если на участке нет пчел, то придется самим опылять. Нужно будет взять пустоцвет, убрать венчик и ткнуть в женскую завязь.
Все пчелоопыляемые гибриды обязательно нужно правильно прищипывать, иначе на растении у вас будут одни пустоцветы.
— На главном стволе в основном мужское цветение, женское — на плетях. Поэтому над шестым листом по основной лозе обязательно прищипните верхушку, — советует агроном.
Тогда растение даст плети, где и будут заветные огурчики.
Как формировать огурцы в теплице
Классический вариант формирования огурца предусматривает постепенное разветвление к верху растения.
— Первые три междоузлия убираются полностью, вместе с маленькими огурчиками. Затем прищипывается каждая плеть. Оставляем на первой первый огурчик и один лист и прищипываем, на второй — два листа и два огурчика и так далее, — объяснила Людмила Шубина.
Сверху у шпалеры нужно прищипнуть и кончик основного растения.
Как прищипывать огурцы в теплице — можно ли обрезать листья
При работе с растениями очень важно быть аккуратными.
— Нужно помнить, что каждый лист — это фабрика веществ для плодов, — отметила Людмила Шубина. — Не нужно убирать все подчистую.
Лучше всего прищипывать растения вечером или рано утром — так ранка успеет немного поджить до того, как начнется жара. Лишние листья и побеги можно удалять как руками, так и обрезать с помощью секатора.
Огурцы в теплице желтеют
Среди самых распространенных причин — неправильный полив, паутинный клещ, отсутствие подкормок и недостаток магния. Разберемся по порядку с каждой.
Первая — недостаточный полив или перелив.
— В жару огурец необходимо опрыскивать каждый день прямо по листве — так вы убережете растение не только от пересыхания, но и от паутинного клеща, — отметила агроном. — Поливать огурец нужно так часто, как получается — нельзя допускать, чтобы земля пересыхала.
Желтые листья лучше сразу убирать из теплицы: аккуратно срезать в пакет.
— С паутинным клещом очень сложно бороться. Лучше сразу убирать пораженные растения и не забывать опрыскивать листву. Эффективность свою показал биологический препарат «Фитоверм» — им достаточно опрыскивать листву раз в десять дней. Или же можно взять зеленое мыло, — объяснила специалист.
Недостаток удобрений также может привести к тому, что листва начнет желтеть.
— Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней обязательно. Растение расходует много веществ на плоды, на листву, — подчеркнула Людмила Шубина. — Лучше всего чередовать органические и минеральные удобрения.
Из органических отлично поддержат огурцы настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении концентрата 1 к 10. Если нет возможности подкармливать минеральными удобрениями, то в органические нужно добавлять каждый раз по стакану золы.
— Огуречный лист может терять свой цвет еще по одной причине: из-за нехватки такого микроэлемента, как магний, — предупреждает агроном. — Можно отдельно внести магний, но лучше комплексно микроудобрения в разведении, указанном на упаковке.