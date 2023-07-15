В Новосибирске ищут женщину-загадку. Она под камерой впечатала ребёнка в витрину

Внезапный удар от незнакомки получила 9-летняя девочка в новосибирском магазине. По словам отца, женщина без причины толкнула его дочь в витрину и, уходя, предупредила о своих непростых связях.



Мужчина рассказал о случившемся в соцсетях и в подтверждение опубликовал видео, пишет 15 июля NGS.RU. С его слов, дочь с подругой в супермаркете на улице 1905 года выбирали, что купить, когда девочка попала под горячую и нелёгкую руку хулиганки в годах.



Та как будто ни с того ни с сего ударила ребёнка носом об витрину. Подоспев в магазин, отец застал женщину у кассы. Охоту выяснять отношения на месте она отбила ёмким «Я тебя убью!» и добавила про сына, который работает на кладбище «и закопает».

