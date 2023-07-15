    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Боевые действия

    ПВО сбила цели на подлёте к Белгороду

    833
    5 комментариев

    Белгородская область несколько раз за день 15 июля попадала под обстрелы.

    Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, в первой половине дня в селе Вязовое (Краснояружский район) осколками снарядов были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, а на хуторе Мухин (Шебекинский городской округ) в частном домовладении выбило окна и посекло фасад. Никто не пострадал.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вечером над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу были сбиты две цели.

    «Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — информирует Гладков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбстрелыОбстрел Белгородской области

    Комментарии 5

    Гость15 Июл 2023 в 20:25
    Сбили. Молодцы.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close