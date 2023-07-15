ПВО сбила цели на подлёте к Белгороду

Белгородская область несколько раз за день 15 июля попадала под обстрелы.
Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, в первой половине дня в селе Вязовое (Краснояружский район) осколками снарядов были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, а на хуторе Мухин (Шебекинский городской округ) в частном домовладении выбило окна и посекло фасад. Никто не пострадал.
Вечером над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу были сбиты две цели.
«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — информирует Гладков.