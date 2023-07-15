Росстат: в России выросли смертность и рождаемость

Рождаемость в мае 2023 года в России выросла на 1,3%, смертность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,9%, сообщает Росстат.
В мае в стране умерло 152,7 тысячи человек, это на 5,7 тысячи, или 3,9%, больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. А вот младенческая смертность в целом по России снизилась на 10%, или 47 человек: с 504 случаев в мае прошлого года против 457 смертей в мае текущего.
Рождаемость в целом по стране тоже подросла — на 1,3%. В мае этого года появились на свет 104,5 тысячи младенцев против 103,1 тысячи годом ранее.
В Петербурге показатель рождаемости остался почти на прошлогоднем уровне: 3,898 тысячи новорожденных в мае 2023-го против 3,9 тысячи годом ранее. Динамика смертности, напротив, возросла до 5,4%: Росстат зафиксировал 4,9 тысячи смертей в мае этого года против 4,7 тысячи в прошлом. Увеличился на 8,3% показатель младенческой смертности. В мае 2023-го скончались 13 детей в возрасте до года против 12 случаев в мае 2022-го