Росстат: в России выросли смертность и рождаемость

Рождаемость в мае 2023 года в России выросла на 1,3%, смертность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,9%, сообщает Росстат.



В мае в стране умерло 152,7 тысячи человек, это на 5,7 тысячи, или 3,9%, больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. А вот младенческая смертность в целом по России снизилась на 10%, или 47 человек: с 504 случаев в мае прошлого года против 457 смертей в мае текущего.



Рождаемость в целом по стране тоже подросла — на 1,3%. В мае этого года появились на свет 104,5 тысячи младенцев против 103,1 тысячи годом ранее.

