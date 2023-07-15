Ждите воскресенья. Пока в Петербурге властвует атмосферный фронт, тянущийся от Скандинавии к Казахстану

Если вы хотите загорать и купаться, то лучше завтра. Будет и теплее, и вероятность дождя ниже.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 21–23.



«Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над северо-западом Казахстана. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с грозами. <...> Ветер западный 4–9 м/с, в середине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

