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    «Сегодня не едешь». Спасатели достали змею из машины петербуржца на Среднерогатской улице

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    Жителя Петербурга ждал неприятный сюрприз на парковке в Московском районе 14 июля. Когда он сел за руль своей машины, оставленной на Среднерогатской улице, увидел, что в нее уже «села» змея. Петербуржец не стал полагаться на случай и обратился за помощью.

    Как стало известно «Фонтанке», на место для выполнения задачи прибыли пожарные и сотрудники Поисково-спасательной службы. Общими усилиями и при помощи разных приспособлений они вытащили пресмыкающееся, которое на поверку оказалось абсолютно безопасным ужом. Змею отправили ползать в ближайший лесной массив.

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