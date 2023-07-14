«Сегодня не едешь». Спасатели достали змею из машины петербуржца на Среднерогатской улице

Жителя Петербурга ждал неприятный сюрприз на парковке в Московском районе 14 июля. Когда он сел за руль своей машины, оставленной на Среднерогатской улице, увидел, что в нее уже «села» змея. Петербуржец не стал полагаться на случай и обратился за помощью.



Как стало известно «Фонтанке», на место для выполнения задачи прибыли пожарные и сотрудники Поисково-спасательной службы. Общими усилиями и при помощи разных приспособлений они вытащили пресмыкающееся, которое на поверку оказалось абсолютно безопасным ужом. Змею отправили ползать в ближайший лесной массив.