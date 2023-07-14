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    ФСИН рассказала, что читают в СИЗО и колониях Петербурга и области

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    Четырнадцать библиотек на 131 тысячу томов работают в колониях и СИЗО Петербурга и области. Что в них чаще всего берут почитать, рассказали 14 июля во ФСИН.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, среди подследственных возглавляет рейтинг Дарья Донцова. Вторую позицию занимает Александр Пушкин, а третью — автор детективов Ю Несбё. Также в десятку входят Достоевский, Пикуль, Толстой, Есенин, Булгаков, Акунин и Буссенар.

    А вот в колониях Донцову не читают. Там первая тройка самых читаемых авторов выглядит так:

    1. Александр Дюма

    2. Федор Достоевский

    3. Андрей Круз (писатель-фантаст)

    И вообще в колониях фантастика оказалась самым читаемым жанром. Среди любимых авторов — Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Рэй Брэдбери и Стивен Кинг.

    В женских колониях самыми читаемыми авторами стали женщины, пишущие психологические романы, — Татьяна Веденская и Анна Гавальда.

    В десятке школьные классики, среди которых затесались Братья Гримм, фантаст Круз и Олег Рой, который пишет в разных жанрах.

    И напоследок десять самых часто выдаваемых в учреждениях ФСИН региона романов:

    1. «Преступление и наказание», Ф.М. Достоевский

    2. «Война и мир», Л.Н. Толстой

    3. «Сердце Пармы», А. Иванов

    4. «Атлант расправил плечи», А. Рэнд

    5. «Шантарам», Грегори Робертс

    6. «Мотылёк», Анри Шарьер

    7. «Сёгун», Джеймс Клэйвел

    8. «Обитель», Захар Прилепин

    9. «Мастер и Маргарита», М. Булгаков

    10. «Ночной дозор», С. Лукьяненко

    В прошлом году рейтинг возглавлял Булгаков. В топ-10 входили «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье» Льва Толстого, а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова. А из иностранной классики были «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, а также «Отверженные» Виктора Гюго.

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