ФСИН рассказала, что читают в СИЗО и колониях Петербурга и области

Четырнадцать библиотек на 131 тысячу томов работают в колониях и СИЗО Петербурга и области. Что в них чаще всего берут почитать, рассказали 14 июля во ФСИН.



Как сообщает пресс-служба ведомства, среди подследственных возглавляет рейтинг Дарья Донцова. Вторую позицию занимает Александр Пушкин, а третью — автор детективов Ю Несбё. Также в десятку входят Достоевский, Пикуль, Толстой, Есенин, Булгаков, Акунин и Буссенар.



А вот в колониях Донцову не читают. Там первая тройка самых читаемых авторов выглядит так:



1. Александр Дюма

2. Федор Достоевский