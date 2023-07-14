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    Сниффа спасли от перекупщиков. Большую часть жизни он жил в клетке метр на метр

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    Фото: Московский зоопарк
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    Новый дом в Московском зоопарке получила спасенная носуха — самец по кличке Снифф. Этот тот случай, когда в зоопарке точно лучше, чем раньше. Сейчас Сниффу пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Когда его изъяли у перекупщиков, он был истощен и сильно нервничал.

    Московский зоопарк

    Как сообщает 14 июля пресс-служба зоопарка, в октябре в организацию поступило обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора: надо было принять животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Их временно содержали в стесненных условиях, ухода не хватало. Среди этих зверей была и носуха.

    «Сниффу не понадобилась серьезная ветеринарная помощь, однако много внимания пришлось уделить его шерсти — она была очень свалявшейся из-за замкнутого пространства, он почти не мог ухаживать за собой в таких условиях», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Сейчас Сниффа откармливают. Его рацион разнообразен, он включает фрукты, бананы, морковь, кабачки, мясо, насекомых. Он живёт в павильоне, где есть бревна, канаты, пни для ковыряния, мячики для игр и другие развлечения. Не хватает ему компании, поскольку носухи социальные животные. Сотрудники зоопарка решают эту задачу. В целом он уже хорошо адаптировался и доверяет зоологам.

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    «Важно! Скорее всего, Снифф попал в такую ситуацию из-за любителей заводить носух дома. Пожалуйста, никогда не делайте этого. Носухи — не домашние животные. Они весьма опасны и требуют профессионального ухода и специфических условий для их комфортной жизни. Не говоря уже об их больших клыках», — отмечают в зоопарке.

    Фото: Московский зоопарк

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