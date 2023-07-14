Сниффа спасли от перекупщиков. Большую часть жизни он жил в клетке метр на метр

Новый дом в Московском зоопарке получила спасенная носуха — самец по кличке Снифф. Этот тот случай, когда в зоопарке точно лучше, чем раньше. Сейчас Сниффу пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Когда его изъяли у перекупщиков, он был истощен и сильно нервничал.

Как сообщает 14 июля пресс-служба зоопарка, в октябре в организацию поступило обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора: надо было принять животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Их временно содержали в стесненных условиях, ухода не хватало. Среди этих зверей была и носуха.

«Сниффу не понадобилась серьезная ветеринарная помощь, однако много внимания пришлось уделить его шерсти — она была очень свалявшейся из-за замкнутого пространства, он почти не мог ухаживать за собой в таких условиях», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Сейчас Сниффа откармливают. Его рацион разнообразен, он включает фрукты, бананы, морковь, кабачки, мясо, насекомых. Он живёт в павильоне, где есть бревна, канаты, пни для ковыряния, мячики для игр и другие развлечения. Не хватает ему компании, поскольку носухи социальные животные. Сотрудники зоопарка решают эту задачу. В целом он уже хорошо адаптировался и доверяет зоологам.

