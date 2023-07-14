«Автомобильный тетрис» собрал многокилометровый затор на КАД в районе вантового

Массовая авария затруднила движение на кольцевой автодороге Петербурга на юго-востоке города. Битые машины перегородили две полосы, тянется пробка.
Около 11 часов утра 14 июля на 53-м километре внешнего кольца КАД столкнулись четыре автомобиля, сообщает 47News. Судя по видео, опубликованному с места аварии в телеграм-канале «Мегаполис», среди участников — микроавтобус, внедорожник и каршеринговый кроссовер. «Какой-то автомобильный тетрис», — прокомментировал зрелище очевидец.
По предварительным данным дорожной полиции, пострадавших в ДТП нет. Разбитые машины занимают третью и четвертую полосы, добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце перевалил за 6 километров, начинаясь еще перед Вантовым мостом.