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    «Автомобильный тетрис» собрал многокилометровый затор на КАД в районе вантового

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    4 комментария

    «Мегаполис»

    Массовая авария затруднила движение на кольцевой автодороге Петербурга на юго-востоке города. Битые машины перегородили две полосы, тянется пробка.

    Около 11 часов утра 14 июля на 53-м километре внешнего кольца КАД столкнулись четыре автомобиля, сообщает 47News. Судя по видео, опубликованному с места аварии в телеграм-канале «Мегаполис», среди участников — микроавтобус, внедорожник и каршеринговый кроссовер. «Какой-то автомобильный тетрис», — прокомментировал зрелище очевидец.

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    По предварительным данным дорожной полиции, пострадавших в ДТП нет. Разбитые машины занимают третью и четвертую полосы, добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце перевалил за 6 километров, начинаясь еще перед Вантовым мостом.

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    Комментарии 4

    Гость14 Июл 2023 в 12:40
    Опять краштестинг!
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