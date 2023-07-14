Главный синоптик Петербурга рассказывает о невидимых переменах и резких контрастах

В воскресенье ожидается идеальная погода для купания, пляжного отдыха и прогулок по лесу. Ловите её, потому что это ненадолго. Прогноз на ближайшие дни дал 14 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Может, на глаз и незаметно, но в атмосфере над западом Ленинградской области произошли изменения. Установился западный ветер, особенно заметно это будет в районе Финского залива, так как ветер в ближайшие пару дней будет свежим», — объясняет Колесов.
Ленинградская область разделена на две части. В западной тепло, возможны кратковременные дожди. А на востоке атмосферный фронт, «дождь местами идет и сейчас, да и прохладнее там из-за плотной облачности» — всего 14–19 градусов.
«Выходные дни в нашем регионе будут контрастными, так как суббота должна заметно отличаться от воскресенья», — сообщает синоптик.
В субботу вероятны кратковременные дожди и даже грозы, а фон дневной температуры от 20 до 24 градусов. А в воскресенье сухо и жарко — плюс 25–28.
«Уже вчера рекомендовал всем выдвинуться на пляж. Ну надо же ловить хорошие дни, которых пока в этом июле не так много», — советует Колесов.
Жара, по его словам, продлится только один день. В ночь на понедельник снова придёт атмосферный фронт с дождями, и станет прохладнее. На следующей неделе по-прежнему будут влиять циклоны. Они принесут дожди и прохладу — около 20 градусов.