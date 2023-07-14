Сотрудники МВД не дали стать петербуржцу миллионером. Лицом в асфальт он наблюдал, как полицейские опустошают багажник

Автомобиль, за рулем которого был житель Петербурга, задержали сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков в Вологодской области.
Автор: видео / МВД МЕДИА / YouTube
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 14 июля, машину тормознули на автодороге Вологда-Тихвин. В багажнике под обшивкой нашли пакет, в котором был белый порошок весом около 700 граммов. Эксперты определили, что это наркотик. Его стоимость на черном рынке составила бы 7,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Задержанного суд поместил под стражу.