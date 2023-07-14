Петербург в полосе атмосферного фронта. В воскресенье погода резко изменится

В Петербурге вполне летняя погода, дождики если и пройдут, то небольшие. В выходные она будет меняться: в последний день недели ожидается уже настоящая жара.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью снижавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 22–24 градуса.

