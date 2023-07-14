Петербург в полосе атмосферного фронта. В воскресенье погода резко изменится

В Петербурге вполне летняя погода, дождики если и пройдут, то небольшие. В выходные она будет меняться: в последний день недели ожидается уже настоящая жара.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью снижавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 22–24 градуса.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние вытянувшийся практически в меридиональном направлении атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25 градусов. Ветер западный 4–9 м/с, в середине дня порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В субботу — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и на градус холоднее, чем сегодня. А в воскресенье, 16 июля, — без осадков и 26–28 градусов.