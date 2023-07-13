Агрессивная выдра отбирает доски у серфингистов и катается на волнах

Пятилетняя выдра, известная под номером 841, отбирает в Калифорнии у серфингистов доски и катается на них на волнах. За агрессивными наклонностями зверя внимательно следит служба спасения животных и людей. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает The Guardian .

Выдра замечена уже в двух подобных инцидентах. Органы охраны дикой природы и эксперты до сих пор не имеют четкого объяснения поведения животного.



«Хотя подтвержденных сообщений о травмах не поступало, из-за крайне необычного поведения этой выдры каякеры, серферы и другие лица, отдыхающие в этом районе, не должны приближаться к выдре или поощрять взаимодействие выдры», — говорится в заявлении департамента рыб и дикой природы.

