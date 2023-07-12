    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, с-з

    755мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.63eur99.89

    Социальные выплаты в Петербурге хотят поднять на 4%

    699
    6 комментариев

    Ряд социальных выплат в Петербурге могут поднять на 4% в 2024 году, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 12 июля.

    Речь идет, в частности, об индексации выплат, предусмотренных «Социальным кодексом Санкт-Петербурга», доплат к страховой части пенсии некоторым категориям граждан, в том числе за стаж госслужбы и по инвалидности, единовременной денежной выплате на погребение, ежемесячной денежной выплате по договору пожизненной ренты, а также о возмещении расходов на оказание бесплатной юридической помощи и компенсации расходов на доступ в интернет ветеранам войны и труда, узникам фашистских концлагерей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Социальные выплатыИндексация
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close