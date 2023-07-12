Социальные выплаты в Петербурге хотят поднять на 4%

Ряд социальных выплат в Петербурге могут поднять на 4% в 2024 году, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 12 июля.



Речь идет, в частности, об индексации выплат, предусмотренных «Социальным кодексом Санкт-Петербурга», доплат к страховой части пенсии некоторым категориям граждан, в том числе за стаж госслужбы и по инвалидности, единовременной денежной выплате на погребение, ежемесячной денежной выплате по договору пожизненной ренты, а также о возмещении расходов на оказание бесплатной юридической помощи и компенсации расходов на доступ в интернет ветеранам войны и труда, узникам фашистских концлагерей.