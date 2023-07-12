Скончался писатель Милан Кундера — автор «Невыносимой легкости бытия»

Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95-м году жизни утром в среду, 12 июля. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на чешское телевидение.

Конкретные причины смерти не называются.

Один из самых известных его романов «Невыносимая легкость бытия» вышел в 1984 году на французском языке. Действие романа происходит в Праге 1968 года.



Кундера родился в чехословацком городе Брно в 1929 году. Принимал активное участие в событиях 1968 года — участвовал в демонстрациях и акциях протеста. Переехал во Францию в 1975 году.