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    Скончался писатель Милан Кундера — автор «Невыносимой легкости бытия»

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    Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95-м году жизни утром в среду, 12 июля. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на чешское телевидение.

    Конкретные причины смерти не называются.

    Один из самых известных его романов «Невыносимая легкость бытия» вышел в 1984 году на французском языке. Действие романа происходит в Праге 1968 года.

    Кундера родился в чехословацком городе Брно в 1929 году. Принимал активное участие в событиях 1968 года — участвовал в демонстрациях и акциях протеста. Переехал во Францию в 1975 году.

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