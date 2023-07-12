Нервнопротокол. Копеечное ДТП в Петербурге превратилось в боевик с пистолетом и обещанием страшного

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Поворот направо закончился для петербуржца осадой в собственном авто, битыми стеклами и ночью в отделе полиции. Он уверен, что повстречался с мажором, а правоохранительные органы изучают изъятый по итогам конфликта пистолет.



Петербуржец Михаил 22 июня около часа дня сворачивал с Мурманского шоссе в сторону Кудрово за рулем микроавтобуса «Фольксваген Транспортер». Из крайнего левого ряда в ту же сторону решил свернуть еще один водитель на внушительном «Мерседес Брабус». В результате автомобили притерлись друг к другу.

Такие ДТП с десятисантиметровыми царапинами на краске случаются каждый день, ничего особенного. По крайней мере, до тех пор, пока к одному из участников не подъедут друзья.



предоставлено «Фонтанке»

«Второй водитель отказался признавать вину и заполнять европротокол, — рассказал Михаил «Фонтанке». — Мы вызвали ДПС. Пока ждали, к нему подъехали трое товарищей на «Тойота Камри» и «Джили» премиум сегмента. Они пообщались между собой, после чего подошли к моей машине. На протяжении часа они пытались заставить меня уехать с места ДТП — и тем самым взять вину на себя и подставиться под лишение прав. Говорили, мол, если ты нам сейчас денег не дашь, мы тебя убьем». Один из подъехавших вел себя активнее остальных. Выяснилось, что это владелец оцарапанного «Мерседеса» по имени Андрей, по совместительству гендиректор небольшой топливной компании: солярка, мобильные заправки, скромные 1,5 миллиона официальной чистой прибыли за 2022 год. По возрасту, отчеству и фамилии он годится в сыновья известному предпринимателю, который владеет частным аэродромом в Ленинградской области.

«Он сразу начал кричать и вести себя агрессивно, от него сильно пахло алкоголем и каким-то аптечным запахом, он спрашивал, знаю ли я, сколько стоит его автомобиль и что он изнасилует меня в попу и убьет», — так позже Михаил описал ситуацию в своих заявлениях в полицию, прокуратуру и следственный комитет.

По словам Михаила, пользуясь тем, что по случаю жары водительское окно было открыто, Андрей несколько раз ударил его раскрытой ладонью по уху, приглашая таким образом выйти из машины и продолжить общение. Михаил решил вежливо отказаться и сопроводить отказ аргументом поубедительнее.

«Я испугался и сказал, что вооружен. И показал ему сбоку стартовый пистолет, который лежал у меня в машине, — говорит Михаил. — Пистолет игрушечный, но выглядит как настоящий. Это Андрея охладило, он отошел, и я успел закрыть окна. Спустя некоторое время он вернулся и начал бить стекла и мою машину. Наделал вмятин на борту, оторвал зеркало. И заявил, что я должен извиниться и заплатить. Даешь, типа, три тысячи и уезжаешь». По словам Михаила, речь шла о сумме в рублях. «Но дело было не в деньгах, а в принципе, они денег не считают», — говорит Михаил. Пока снаружи машины бушевали страсти, Михаил позвонил старшему товарищу, чтобы посоветоваться. Тот велел закрыться в салоне изнутри и немедленно вызывать полицию. На записи этого телефонного разговора, которая есть в распоряжении «Фонтанки», слышно, как Михаилу настойчиво и с матом предлагают выйти из машины.



Аудиозапись конфликта предоставлено «Фонтанке»

«Ты мне угрожал, …, жизни угрожал! — кричит собеседник Михаила, через слово вставляя нецензурное. — Ствол мне в голову направил! Ты, тварь,... выходи,...! Ты покажи, кому звонишь? Номер покажи!»

«Хорошо, дай я договорю», — отвечает Михаил, и рядом с трубкой раздаются звуки ударов. «Бьет стекло», — объясняет Михаил своему собеседнику природу этих звуков.

Затем наступил следующий акт: приехал наряд ДПС.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Они оформили ДТП, признали виноватым водителя «Мерседеса», — говорит Михаил. — Дальше мы стали ждать участкового. У меня были посечены руки осколками. Впоследствии я зафиксировал это в травме. Когда прибыл участковый, мы поехали в 128 отдел полиции Всеволожского района и написали друг на друга заявления. Стартовый пистолет изъяли для экспертизы. Андрея отпустили. А меня задержали на сутки: якобы я ругался матом в отделении. Но я не ругался матом, даже когда он нападал на меня».

Из отдела полиции Михаил в итоге вышел только около шести вечера следующего дня в состоянии полнейшего изумления. До злосчастного ДТП у него даже приводов в полицию не было, а тут — сразу целые сутки в КПЗ два на три с половиной метра, с решеткой и оргстеклом. Его машина, поцарапанная, с выбитым стеклом со стороны водителя и сломанным зеркалом, стояла рядом с отделом.

предоставлено «Фонтанке»

Теперь полиция проводит дознание по заявлению Андрея. Дальше может последовать возбуждение дела и передача его в суд. Михаил нашел себе адвоката и написал заявления в прокуратуру и следственный комитет. Оставлять эту историю просто так он не намерен, потому что уверен, что нарвался на мажора с соответствующими особенностями воспитания.

«У меня небольшая монтажная организация, потерю 20 тысяч рублей на ремонте машины я переживу, — говорит он. — Но дело не в деньгах. Меня беспокоит, что завтра на моем месте окажется моя жена или кто-то другой, кто не может за себя постоять. Я бы хотел, чтобы его по хулиганке арестовали хотя бы на двое суток. И чтобы он их честно отсидел. Может, тогда что-то в голове у него родится. Я же пытался с ним нормально поговорить. Говорю, чего ты ведешь себя, как зверь, чего ты хочешь? В ответ — мат, агрессия». Согласно данным системы СПАРК, в 2019 году Андрей выступал ответчиком по уголовному делу о преступлении против личности. Оно рассматривалось в Пушкинском районном суде. Андрею вменялись статьи УК 116 («Побои»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Согласно постановлению суда, вынесенному в октябре 2019 года, Андрей, будучи в состоянии алкогольного опьянения в бильярдном клубе, «хватался за форменное обмундирование», «толкал двумя руками в грудь», а при задержании попытался нанести «кулаком правой руки удар в область головы» полицейскому. Вдобавок высказал в адрес последнего «грубую нецензурную брань», а еще двоим посетителям клуба нанес побои. Дело было прекращено в связи с примирением сторон: Андрей загладил причиненный потерпевшим вред — как имущественный, так и моральный, соответствующие выводы сделал.

В беседе с «Фонтанкой» Андрей предпочел не углубляться в детали произошедшего в июне этого года.

«Пусть в этой истории разбираются компетентные правоохранительные органы, — сказал он. — Я на человека зла не держу. Неадекватные люди встречаются. Больше на данный момент я ничего по этому поводу сказать не могу». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»