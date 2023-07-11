Элджей пропал с московских афиш VK Fest после заочного «участия» Моргенштерна* в Петербурге

Российский рэпер Элджей больше не заявлен в качестве участника московской части музыкального фестиваля VK Fest, следует из обновленных афиш мероприятия. Внимание на это 11 июля обратил ряд телеграм-каналов.
Представители артиста переадресовали все вопросы «Фонтанки» по участию Элджея к организаторам фестиваля. При этом в группе рэпера в VK анонс концерта все еще выложен, фанатам предлагают покупать билеты.
«Фонтанка» отправила запрос организаторам фестиваля, на момент публикации ответ не был получен.
Прошедший в Петербурге 2 июля концерт Элджея в рамках VK Fest обернулся скандалом из-за того, что во время выступления на экранах появился клип с рэпером Моргенштерном*, которого в России признали иностранным агентом.
В этой связи руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить организаторов петербургского VF Fest. Под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Элджей, Инстасамка и Хаски. Автор обращения добивается того, чтобы в будущем эти музыканты не появлялись на VK Fest.
*Внесен Минюстом в список иностранных агентов.