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    Элджей пропал с московских афиш VK Fest после заочного «участия» Моргенштерна* в Петербурге

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    Российский рэпер Элджей больше не заявлен в качестве участника московской части музыкального фестиваля VK Fest, следует из обновленных афиш мероприятия. Внимание на это 11 июля обратил ряд телеграм-каналов.

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    Представители артиста переадресовали все вопросы «Фонтанки» по участию Элджея к организаторам фестиваля. При этом в группе рэпера в VK анонс концерта все еще выложен, фанатам предлагают покупать билеты.

    «Фонтанка» отправила запрос организаторам фестиваля, на момент публикации ответ не был получен.

    Прошедший в Петербурге 2 июля концерт Элджея в рамках VK Fest обернулся скандалом из-за того, что во время выступления на экранах появился клип с рэпером Моргенштерном*, которого в России признали иностранным агентом.

    В этой связи руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить организаторов петербургского VF Fest. Под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Элджей, Инстасамка и Хаски. Автор обращения добивается того, чтобы в будущем эти музыканты не появлялись на VK Fest.

    *Внесен Минюстом в список иностранных агентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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