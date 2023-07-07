«Хоть сам выходи и начинай петь песни». Автор жалобы на VK Fest рассказал, почему ему не нравятся рэперы

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с Виталием Бородиным, который попросил прокуратуру проверить организаторов VK Fest, и узнала, что ему нравится.

В начале июля в петербургском Парке 300-летия прошел традиционный VK Fest, на котором выступили популярные музыканты. В связи с политической ситуацией организаторам, вероятно, пришлось серьезно поломать голову, чтобы собрать пул артистов для такого музыкального марафона. Чего стоит одна не очень-то молодежная Лолита. Как выяснилось, выбор организаторов оценили не все. Например, депутат Елена Драпеко раскритиковала «появление» Моргенштерна* на VK Fest. И хоть он присутствовал только в клипе, который транслировался на больших экранах, все равно произвел эффект разорвавшейся бомбы.



7 июля выяснилось, что руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VF Fest. Больше всего его возмутил тот же Моргенштерн*, но под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Элджей, Инстасамка и Хаски. Автор обращения хочет, чтобы в дальнейшем этих музыкантов на VK Fest не приглашали. «Фонтанка» поговорила с Бородиным, чтобы уточнить его позицию.



Фото: скриншот видео / Youtube.com Поделиться Поделиться





Активист и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин известен своими обращениями в Генпрокуратуру. Например, он просил признать иноагентом актрису Лию Ахеджакову, Валерия Меладзе, Данилу Козловского, который подал встречный иск. В прицел Бородина попала даже нашумевшая игра Hogwarts Legacy. Там активист увидел пропаганду ЛГБТ. Были жалобы на Семена Слепакова**, требование признать иноагентом Лайму Вайкуле, Монеточку***, Асю Казанцеву**** и многих других. Медиа, которые ныне заблокированы в России и получили иноагентские статусы, тоже в этом списке. Чтобы описать все написанное Виталием Бородиным, понадобится еще один объемный материал.



— Виталий, а вы сами были на фестивале? Или только видео смотрели?



— Мы увидели видеозаписи. Нам присылали в социальные сети и так показывали, где каким-то образом появился Моргенштерн*. Нам непонятно, зачем этого артиста показывать. Там было очень много молодежи. Фактически он там не выступал, просто включили клип, совместный с рэпером Элджеем. Всем все понятно, думаю, и вы понимаете, кто такой Моргенштерн*, в нашей стране он официально признан иностранным агентом, его музыка несет пропаганду наркотиков, вплоть до ЛГБТ. Мы считаем, что по этому вопросу надо провести какую-то проверку. Понять, каким образом на фестивале оказался этот клип, кто дал команду его включить. Насколько я понимаю, это же нужно было с кем-то согласовывать.



Мы же прекрасно понимаем, что Моргенштерна* на сегодняшний день практически везде запретили в нашей стране. Все здравые и адекватные организаторы, рекламодатели, коллеги по цеху, с кем он раньше песни пел, — все от него отвернулись и все прекрасно понимают, кто он и что он. Зачем это нужно было делать на данном мероприятии, я не понимаю, для нас такие вещи неприемлемы. Нам оттуда писали ребятишки в возрасте 16–18 лет, они прямо оттуда мне писали в соцсети, что они все стоят и слушают Моргенштерна*. Организаторов нужно привлечь к административной ответственности. У нас сейчас идет специальная военная операция, а на одном из концертов Моргенштерна* его фанаты матерщинными словами обзывали нашего президента, а он им ни слова не сказал, наоборот — поддерживал.



— С Моргенштерном в целом понятно, он иноагент и фактически теперь persona non grata. С Инстасамкой тоже понятно, а вот Хаски чем не угодил? Он и на фронт ездил, и с бойцами общался.



[Тут Виталий Бородин взял паузу и спросил у коллеги, за что Хаски попал в список. Женский голос подсказал что-то про административку] Ну он раньше же привлекался к административной ответственности. Это сейчас он, грубо говоря, изменил свое мнение и он понял, наверное, что нужно быть со страной, а не против страны.

— Значит, мы никого не прощаем?



— Бывает такое, что ребята молодые ошибаются. Один раз в силу возраста неправильно себя повел. Окружение, публика могут подтолкнуть на какие-то вещи. Когда ты извиняешься и осознанно это делаешь, конечно, люди могут поверить. Но по поводу Хаски — у него же там пропаганда наркотиков и насилия была, поэтому я не знаю, кто его пустил на Донбасс и зачем он туда поехал…

Я вот иногда выступаю на всяких ток-шоу. Приходит депутат от «Справедливой России» или «Новых людей». Они конкретно заявляют, что их [уехавших артистов] нужно возвращать в нашу страну. Но давайте разберем одну бытовую ситуацию. В Тульской области маленькая девочка [речь идет о 13-летней Маше Москалевой] нарисовала картинку, и в этой картинке воспитательница увидела дискредитацию СВО. Так у нас что сделали? Возбудили уголовное дело. На папу. Папу посадили, а девочку отдали в интернат или матери. За какую-то картинку посадили человека. А у нас эти товарищи ездят пропагандируют наркотики, убийства, ЛГБТ, и на них никто не возбуждает уголовные дела. Еще и деньги платят за концерты.



И вот еще. Получается, что если Моргенштерн* выступал, то его партнер Элджей должен, наверное, ему дать какой-то гонорар. Соответственно, здесь нужно проверить, не помогает ли он иностранному агенту, не финансирует ли его.

— Но у нас же это пока не запрещено. [За перевод денег иноагентам в России не предусмотрено ответственности]

— Если Элджей делал ему какие-то переводы, значит, он финансирует иностранного агента. Но суть не в этом. А в том, что отца ребенка посадили за картинку, а пропагандисты наркотиков, ЛГБТ и насилия выступают и получают за это гонорары.

— Ситуация с артистами в России теперь непростая, многие кумиры молодежи уехали из страны. Кого вы можете предложить в качестве альтернативы Инстасамке, Элджею и Хаски?



— Честно? Среди молодых исполнителей? Скажу как есть — вообще никого.



— Совсем никого?



— Никого. Вот если брать рэп-тусовку, то я даже не понимаю, кто что поет. Есть один рэпер, он уже в годах — Рома Джиган [Виталий Бородин, видимо, имел ввиду Рому Жигана. Рэпер Джиган имел проблемы с наркотиками]. Парень из Ростова, поет патриотические песни. Выступал на Донбассе недавно, в его песнях патриотизм, все о Родине и за президента. А так хоть сам выходи и начинай петь песни. Из рэп-тусовки на сегодняшний день вообще никого не признаю. Хоть косвенно, но все затрагивают в своих песнях ЛГБТ, наркотики, нездоровую пропаганду. Один из таких в офис ко мне приезжал и говорил: «Виталий Николаевич, вот если я сейчас буду петь о том, что в стране все хорошо, без мата и без пропаганды, меня никто слушать не будет. Я никому интересен не буду». И вот они целыми днями сидят выдумывают эти вещи ради лайков и просмотров. Я вам честно скажу, я пока никого из них не вижу, кто для меня был бы кумиром. Ну вот SHAMAN, кстати, поет песни более-менее такие нормальные.



* Признан в РФ иностранным агентом. ** Признан в РФ иностранным агентом. *** Признана в РФ иностранным агентом.

**** Признана в РФ иностранным агентом.

