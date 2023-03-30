История Москалевых. Как после рисунка на ИЗО шестиклассницу отправили в приют, а ее отца — в колонию

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Беркут Поделиться Поделиться





В ночь на 30 марта в Минске задержали 54-летнего Алексея Москалева. Мужчина убежал из-под домашнего ареста — на скамье подсудимых он оказался по делу о дискредитации российской армии. За два дня до этого суд в Ефремове приговорил Москалева к двум годам колонии.



Приговор состоялся без обвиняемого, адвокат Алексея Москалева Владимир Билиенко рассказывал, что это первый подобный случай в его практике:

12-летняя дочь Алексея по последним данным остается в приюте.



Дело Москалевых накануне комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле знают об этом деле, но суть истории «совсем в другом», а не в наказании за пацифистский рисунок ребенка.

— Там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом. Действительно очень плачевное с выполнением родительских обязанностей и с обеспечиванием проживания ребенка. <…> Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там всё гораздо сложнее, не так всё прямолинейно, — сказал он.



Любопытно, что в защиту семьи вдруг выступил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Его письмо опубликовала пресс-служба «Конкорд» в Telegram. Пригожин уверен, что приговор, который огласил суд, является несправедливым.

— Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь будет вынуждена расти в приюте. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны. Просим вас проверить законность данного приговора, — заявил Евгений Пригожин.





«Папа, меня чуть не схватила полиция, я нарисовала рисунок » История началась в апреле 2022 — с рисунка, который 12-летняя дочь Алексея сделала на ИЗО в школе. На уроке сказали нарисовать «что-то в поддержку российских военных». Школьница поступила иначе и нарисовала ракеты, женщину с ребенком, флаги Украины и России, а также написала на листке пацифистские лозунги. После этого у семьи начались проблемы.

Учительница рисования вызвала директора школы, а тот — полицию..

— Прибежала домой, запыхавшись, говорит: «Папа, меня чуть не схватила полиция, я нарисовала рисунок». Дочка была напугана, я пообещал, что на следующий день приду в школу и буду ее ждать до конца уроков, — цитировал Алексея Москалева портал MSK1.



На следующий день ее вместе с отцом отвезли в полицию, где составили первый административный протокол о «дискредитации» армии. Поводом стали комментарии, которые, по мнению суда, Москалев оставлял в «Одноклассниках». По этому протоколу суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей. Мужчина вину не признал.

Позже в школу, где училась дочь Москалева, приехали сотрудники ФСБ, которые допрашивали ее и отца. Девочке предлагали возглавить какой-нибудь патриотический кружок.

В декабре к Москалевым снова пришли из ФСБ. Из дома изъяли накопления, документы и технику, а также сфотографировали тот самый рисунок.



В итоге против Москалева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленных на дискредитацию использования армии).

Местный СК тогда сообщал, что мужчина публиковал дискредитирующие высказывания в соцсетях.



Отца — под домашний арест, дочь — в приют

1 марта мужчину задержали. Муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская рассказывала РБК, что мужчина до этого скрывался. Мать девочки, по словам Подольской, не хотела брать ребенка к себе, поскольку «живет с другой семьей и это было бы неудобно».

Девочку отправили в социально-реабилитационный центр Ефремова.



Через 2 дня суд в Ефремове отпустил Алексея Москалева под домашний арест.

Тогда же стало известно, что мужчину хотят лишить родительских прав. Еще в январе комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов подала в суд иск об ограничении родительских прав Алексея и матери школьницы. Глава комиссии Светлана Давыдова рассказывала РБК, что семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении». Она утверждала, что отец девочки дважды привлекался к административной ответственности и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.



Заседание суда о лишении родительских прав назначено на 6 апреля.



Суд вынес решение за день

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел дело Алексея за один день — 27 марта. Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима.



Адвокат Москалева Владимир Билиенко назвал приговор несправедливым, он считает что у обвинения не было достаточной доказательной базы. В день вынесения приговора, 28 марта, адвокату Билиенко удалось поговорить с сотрудниками приюта, в котором находится дочь осужденного. Ему передали рисунки девочки, а также показали ее письмо для отца.

Обвиняемого на оглашении приговора не было. Как заявляла экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, Москалев сбежал и «был в надежных руках». Однако 30 марта мужчину задержали в Минске.

— Задержание произошло из-за того, что Москалев не счел нужным соблюдать элементарные правила побега. Его предупредили, чтобы перед побегом он выключил мобильник и вытащил из него сим-карту. Но в Минске Алексей зачем-то решил воспользоваться своим телефоном. Полиции удалось засечь его сигнал, и в квартиру, где находился Москалев, нагрянула полиция, — объяснила Овсянникова.



Мария Вьюн, специально для «Фонтанки.ру»

