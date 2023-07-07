Прокуратуру попросили проверить организаторов VK Festa. В основном из-за Моргенштерна*

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VF Fest. Об этом «Фонтанке» 7 июля рассказал сам Бородин.



Поводом стало выведение на экраны клипа с рэпером Моргенштерном*, которого Минюст признал иноагентом. Однако под «горячую руку» попали и другие исполнители без особого статуса. Речь идет об Элджее, Инстасамке и Хаски. По словам Бородина, эти исполнители пропагандируют в своих треках наркотики, ЛГБТ и другое запрещенное.

