День за «белых», день за «красных». Петербургские грибники хвастают полными корзинками

Под Петербургом после недавних дождей в разгаре сезон «тихой охоты». Грибники выкладывают в соцсети фото богатой добычи. Больше всего, похоже, сейчас в лесу подосиновиков. На втором месте подберезовики. Попадаются и белые, но чуть реже.



Рекордов пока не видно, но на сковородку жареной картошки с грибами у многих вполне набирается. Участники паблика «Грибы и Грибники СПб» сходятся во мнении, что пока урожайными оказываются места, где обычно грибов нет. А годами проверенные заветные полянки сейчас пусты.

