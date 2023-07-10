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    День за «белых», день за «красных». Петербургские грибники хвастают полными корзинками

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    Под Петербургом после недавних дождей в разгаре сезон «тихой охоты». Грибники выкладывают в соцсети фото богатой добычи. Больше всего, похоже, сейчас в лесу подосиновиков. На втором месте подберезовики. Попадаются и белые, но чуть реже.

    Рекордов пока не видно, но на сковородку жареной картошки с грибами у многих вполне набирается. Участники паблика «Грибы и Грибники СПб» сходятся во мнении, что пока урожайными оказываются места, где обычно грибов нет. А годами проверенные заветные полянки сейчас пусты.

    Не только грибами хвастаются любители лесных прогулок. Одна из участниц группы выложила фото двух корзинок, полных спелой земляники.

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