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    От пожара в центре Петербурга через окна спасли десять человек

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    Сорок жильцов эвакуированы из-за пожара в коммунальной квартире в центре Петербурга, десять из них спасали через окна.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к пяти часам вечера девятикомнатную квартиру на Греческом проспекте, 27/2 полностью потушили. Выгорела одна из комнат, сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

    МЧС России по Санкт-Петербургу

    По уточненным данным, из дома по маршевой лестнице эвакуировали 30 человек. Еще десять спасали при помощи пожарных лестниц через оконные проемы. Читатели «Фонтанки» сняли, как с высоты спускали женщину с младенцем.

    Сигнал о пожаре в коммуналке на Греческом проспекте поступил на пульт дежурного немногим позже половины третьего. В тушении задействовали 32 пожарных, первое время они работали по повышенному номеру сложности 1-бис.

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