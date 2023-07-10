От пожара в центре Петербурга через окна спасли десять человек

Сорок жильцов эвакуированы из-за пожара в коммунальной квартире в центре Петербурга, десять из них спасали через окна.
Как сообщили в
По уточненным данным, из дома по маршевой лестнице эвакуировали 30 человек. Еще десять спасали при помощи пожарных лестниц через оконные проемы. Читатели «Фонтанки» сняли, как с высоты спускали женщину с младенцем.
Сигнал о пожаре в коммуналке на Греческом проспекте поступил на пульт дежурного немногим позже половины третьего. В тушении задействовали 32 пожарных, первое время они работали по повышенному номеру сложности