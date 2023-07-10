От пожара в центре Петербурга через окна спасли десять человек

Сорок жильцов эвакуированы из-за пожара в коммунальной квартире в центре Петербурга, десять из них спасали через окна.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к пяти часам вечера девятикомнатную квартиру на Греческом проспекте, 27/2 полностью потушили. Выгорела одна из комнат, сведения о пострадавших в ведомство не поступали.