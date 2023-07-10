    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    765мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    Шесть человек эвакуировали из-за небольшого возгорания в Петербурге. Женщину с младенцем спускали по пожарной лестнице

    841
    обсудить

    Шесть пожарных машин по пробкам пробирались к коммунальной квартире в Центральном районе.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 10 июля, сообщение о возгорании на шестом этаже дома 27/2 по Греческому проспекту поступило в половину третьего. В девятикомнатной коммуналке выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

    читатель «Фонтанки»

    Пожар тушили по повышенному номеру сложности — 1-бис, который отменили с локализацией в 15:14.

    По данным МЧС, во время пожара были спасены двое, еще четверо эвакуированы.

    Читатели «Фонтанки» сняли, как по приставной лестнице эвакуировали женщину с младенцем.

    Сведения о пострадавших не поступали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарЭвакуация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close