Шесть человек эвакуировали из-за небольшого возгорания в Петербурге. Женщину с младенцем спускали по пожарной лестнице

Шесть пожарных машин по пробкам пробирались к коммунальной квартире в Центральном районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 10 июля, сообщение о возгорании на шестом этаже дома 27/2 по Греческому проспекту поступило в половину третьего. В девятикомнатной коммуналке выгорела комната площадью 15 квадратных метров.
читатель «Фонтанки»
Пожар тушили по повышенному номеру сложности — 1-бис, который отменили с локализацией в 15:14.
По данным МЧС, во время пожара были спасены двое, еще четверо эвакуированы.
Читатели «Фонтанки» сняли, как по приставной лестнице эвакуировали женщину с младенцем.
Сведения о пострадавших не поступали.