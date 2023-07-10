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    На тротуарах вырос сад. Полюбуйтесь на самые цветущие заведения Петербурга

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    2 комментария
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Лианы, тропические деревья, березовые рощи, клумбы-велосипеды, сады камней — все это этим летом «выросло» прямо на улицах Северной столицы, чтобы радовать горожан и туристов. Читатели и корреспонденты «Фонтанки» всю неделю присылали фотографии цветочных композиций, которыми себя нарядили летние кафе, магазины, отели и другие предприятия Петербурга. https://www.fontanka.ru/2023/07/03/72457823/ Редакция выбрала 15 самых ярких и красивых примеров цветочных украшений.

    Если вы тоже хотите поделиться восхитившими вас примерами цветочного оформления, присылайте фото с указанием названия и адреса на наш тг-бот «Фонтанка SPB Online», мы включим их в следующую подборку.

    Ресторан Grecco. Рыбацкая улица, 2
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    Ресторан Blackchops, набережная реки Фонтанки, 5/2
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    Ресторан «Хачапури тетушки Марико», Малая Морская улица, 5а
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    Ресторан Forno Bravo, улица Белинского, 11
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    Бистро Mon Chouchou, Караванная улица, 3/35
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Кафе Jungle, набережная канала Грибоедова, 18-20
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    Магазин «На Грядке», улица Декабристов, 10
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    "Цветочный домик", Караванная улица, 12
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    Кафе Zoom, Гороховая улица, 22
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Кафе Pluk, Гражданская улица, 13-15
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    Кафе Du Nord, Лиговский проспект, 41/83
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Отель «Гельвеция», улица Марата, 11
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    ЖК «Боровая, 34/24», Боровая улица, 34/24
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    Prosto Vino, Итальянская улица, 33
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Easy Wine and Beer, Малая Садовая улица, 3/54
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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