На тротуарах вырос сад. Полюбуйтесь на самые цветущие заведения Петербурга

Лианы, тропические деревья, березовые рощи, клумбы-велосипеды, сады камней — все это этим летом «выросло» прямо на улицах Северной столицы, чтобы радовать горожан и туристов. Читатели и корреспонденты «Фонтанки» всю неделю присылали фотографии цветочных композиций, которыми себя нарядили летние кафе, магазины, отели и другие предприятия Петербурга. https://www.fontanka.ru/2023/07/03/72457823/ Редакция выбрала 15 самых ярких и красивых примеров цветочных украшений.
Если вы тоже хотите поделиться восхитившими вас примерами цветочного оформления, присылайте фото с указанием названия и адреса на наш тг-бот «Фонтанка SPB Online», мы включим их в следующую подборку.
Ресторан Grecco. Рыбацкая улица, 2
Ресторан Blackchops, набережная реки Фонтанки, 5/2
Ресторан «Хачапури тетушки Марико», Малая Морская улица, 5а
Ресторан Forno Bravo, улица Белинского, 11
Бистро Mon Chouchou, Караванная улица, 3/35
Кафе Jungle, набережная канала Грибоедова, 18-20
Магазин «На Грядке», улица Декабристов, 10
"Цветочный домик", Караванная улица, 12
Кафе Zoom, Гороховая улица, 22
Кафе Pluk, Гражданская улица, 13-15
Кафе Du Nord, Лиговский проспект, 41/83
Отель «Гельвеция», улица Марата, 11
ЖК «Боровая, 34/24», Боровая улица, 34/24
Prosto Vino, Итальянская улица, 33
Easy Wine and Beer, Малая Садовая улица, 3/54