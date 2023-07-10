Бойцов «Ахмата» перебросили на Бахмут: новости СВО за 10 июля

Кадыров заявил, что отправление бойцов «Ахмата» в Бахмут — это знак доверия со стороны Генштаба Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 10 июля .



Путин встретился с Пригожиным после мятежа ЧВК «Вагнер» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встречались в Кремле 29 июня . По словам Пескова, на встрече присутствовали 35 человек: все командиры отрядов и сам Пригожин.

Во время встречи президент оценил действия ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, а также во время мятежа, состоявшегося 24 июня. Как сообщил Дмитрий Песков, Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство.



— Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, встреча длилась три часа, — рассказал Песков.

Других подробностей встречи пресс-секретарь президента раскрывать не стал. Информации о том, присутствовали ли на встрече представители Минобороны, нет.

Кремль прокомментировал возвращение главарей «Азова»* из Турции Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение главарей «Азова»* из Турции нарушением договоренностей и отметил, что Москва будет обсуждать эту ситуацию с Анкарой.



— Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях, — заявил Песков.

Также Песков отметил, что перспективы реализации проекта газового хаба с Турцией никак не связаны с ситуацией вокруг передачи главарей «Азова»* и Россия намерена продолжать отношения с Турцией. По словам представителя Кремля, дата поездки Владимира Путина в Турцию пока неизвестна, также в графике главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом.

Пятеро освобожденных из плена азовцев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов 8 июля . По прилете они заявили, что намерены продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

Бойцов «Ахмата» перебросили на бахмутское направление Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о том, что бойцов спецназа «Ахмат» отправили на бахмутское направление.

— Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперацией на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения, — написал Кадыров. Глава Чечни также опубликовал видео, на котором Алаудинов, по его словам, возвращается из села Клещеевка под Бахмутом (Артемовском). В январе этого года Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Клещеевку. 6 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ «подошли достаточно близко к Клещеевке», но российские военные отбили их атаки.

Иностранцы — участники СВО смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам, заключившим с ВС РФ контракт во время проведения специальной военной операции, получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, а высококвалифицированным иностранным специалистам — оформить бессрочный вид на жительство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятый закон расширяет перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС России или воинских формированиях на срок один год, и членах их семей. Норма, как следует из документа, будет применяться и в случае гибели военного. Членами семьи военнослужащих при этом признаются супруги, дети и родители.



Одновременно закон устанавливает, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему в России не менее двух лет в этом качестве, и членам его семьи при условии, что все они уже проживают в стране по полученному виду на жительство. Кроме того, уточняется порядок получения высококвалифицированными специалистами разрешения на работу. Согласно новым нормам, такое разрешение выдается на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более чем на три года. При этом возможно неоднократное продление указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления. Для специалистов устанавливается обязанность обращаться за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче такого разрешения. Документы, не полученные в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения, не выдаются, а решения об их выдаче аннулируются. При отсутствии у специалистов и членов их семей законных оснований для нахождения в РФ на них возлагается обязанность покинуть страну в течение 15 календарных дней. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.

Украина попыталась нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях В Минобороны сообщили о «безуспешной попытке» ракетного удара Украины по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях 9 июня. По данным ведомства, ВСУ пытались нанести удары зенитными ракетами С-200, «переоборудованными в ударные». — Российские ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200, еще две ракеты были отклонены от курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет, — заявили в Минобороны.



Командующий объединенной группировкой войск генерал Валерий Герасимов поручил «организовать работу по выявлению позиций С-200, планировать их упреждающее поражение». Вчера на Крымском мосту из-за сбитой ПВО ракеты образовалась пробка.

— В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — сообщал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.



Очередь из машин выстроилась как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани, время ожидания в обе стороны составляло до трех часов.

На Украине начали строить турецкий завод по производству беспилотников На Украине началось строительство завода по производству беспилотников «Байрактар». Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. — Это именно тот крупный завод «Байрактар», о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам, — сообщил Камышин



Ранее глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что завод планируется открыть в 2025 году , на нем будут выпускаться беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.



7 июля Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем — разработка беспилотников. Подписание меморандума стало итогом встречи Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявлял, что завод по производству турецких беспилотников в Украине «сразу попадет под демилитаризацию».

В детсадах и школах Белгородской области введут обязательные занятия по гражданской обороне Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания заявил, что во всех образовательных учреждениях региона (в том числе и детсадах) нужно ввести учебную программу по гражданской обороне.

— Мы должны формировать навык защиты с самых первых лет жизни детей. Чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок поможет как себе, так и близким. Мы уже видели, что не раз и не два маленькие дети помогали справляться с очень сложными ситуациями, — сказал Гладков.

Губернатор поручил подготовить образовательные программы, которые начнут действовать уже с 1 сентября .