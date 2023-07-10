«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд рублей. Ранее он принадлежал «Открытию»

Банк непрофильных активов «Траст» в рамках аукциона продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей. Имя покупателя на раскрывается, передает «Коммерсантъ» 10 июля.

В рамках сделки инвестор приобрел АО «Точка» и все дочерние компании, в том числе и ООО «Банк Точка» с капиталом в 7,36 млрд рублей. Остальные 9,9% акций в марте у основателей «Точки» приобрела Invest Finance LLC, подконтрольная владельцам S7 Group.



Как заметил председатель правления банка «Траст» Александр Соколов, стартовая цена по итогам торгов выросла на 68% — изначальная стоимость составляла 22,7 млрд рублей. «Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями. В результате гармоничного сотрудничества с командой «Точки» актив стал кратно больше интересен инвесторам. Мы довольны результатами аукциона», — приводит его слова пресс-служба.

