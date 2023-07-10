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    В Петербурге за день два человека пострадали на железной дороге

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    Транспортное следствие выясняет обстоятельства, при которых два человека оказались в опасной близости от проезжавших поездов в Приморском и Курортном районах Петербурга.

    Как уточнили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 10 июля, накануне днём перед электричкой на станции Старая Деревня не проскочил 23-летний велосипедист. По данным ведомства, он выехал на переезд на запрещённый красный.

    В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» сообщали, что состав шёл в сторону Сестрорецка.

    В Курортном районе города в воскресенье встречи с поездом не избежала 75-летняя женщина, в неположенном месте переходившая пути у станции Белоостров.

    Оба пострадавших в больнице.

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