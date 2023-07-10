Среди отраслей у стартапов в Петербурге лидирует электронная торговля, в России в целом — финтех

Самыми популярными сферами для развития стартапов в Петербурге стали электронная торговля, AdTech и Martech, и впервые в тройке лидеров оказалась кибербезопасность. В целом по стране тройку лидеров возглавил FinTech, на втором месте — проекты в сфере медицины и здоровья, на третьем — опять же кибербезопасность.

Такие данные получены в ходе исследования центра инноваций и инвестиций MTS StarUp Hub на основе данных о 7 тысячах российских стартапов.

Как отмечается в исследовании, более 11,2% технологических компаний работают в сфере e-commerce, проекты в сферах рекламы и маркетинга развивают 10,2% стартапов, а на третьем месте — 6% — разработка решений в сфере кибербезопасности. В отличие от Северной столицы, в Москве больше всего технологические компании заинтересованы в проектах FinTech (12,5%), в Казани — так же, как и в Петербурге, лидирует электронная торговля (14,6%), в Нижнем Новгороде активнее всего развиваются продукты AdTech и MarTech (18,3%), а в Екатеринбурге — в сфере интернета вещей (13%). 13% стартаперов Новосибирска развивают промышленность.