Среди отраслей у стартапов в Петербурге лидирует электронная торговля, в России в целом — финтех

Самыми популярными сферами для развития стартапов в Петербурге стали электронная торговля, AdTech и Martech, и впервые в тройке лидеров оказалась кибербезопасность. В целом по стране тройку лидеров возглавил FinTech, на втором месте — проекты в сфере медицины и здоровья, на третьем — опять же кибербезопасность.
Такие данные получены в ходе исследования центра инноваций и инвестиций MTS StarUp Hub на основе данных о 7 тысячах российских стартапов.
Как отмечается в исследовании, более 11,2% технологических компаний работают в сфере e-commerce, проекты в сферах рекламы и маркетинга развивают 10,2% стартапов, а на третьем месте — 6% — разработка решений в сфере кибербезопасности. В отличие от Северной столицы, в Москве больше всего технологические компании заинтересованы в проектах FinTech (12,5%), в Казани — так же, как и в Петербурге, лидирует электронная торговля (14,6%), в Нижнем Новгороде активнее всего развиваются продукты AdTech и MarTech (18,3%), а в Екатеринбурге — в сфере интернета вещей (13%). 13% стартаперов Новосибирска развивают промышленность.
В целом по России лидируют стартапы в сфере FinTech (15,6%), технологии в сфере медицины и здоровья развивают 11,9% стартапов, а замыкают тройку лидеров компании сферы кибербезопасности (6%). Как отмечается в исследовании, количество решений в этой сфере растет и число компаний выросло в 2 раза.
«Это объясняется двумя причинами: во-первых, уход ряда зарубежных вендоров снизил порог входа на рынок молодым проектам; во-вторых, множество смежных отраслей, к примеру, интернет-вещей или облачные сервисы, достигло стадии зрелости продуктов — это привело к повышенному спросу на специализированные решения в отрасли CyberSecurity, — рассказал директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин. — Активно формируют спрос и бизнес-направления в корпорациях». В MTS StartUp Hub в апреле вложили 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman.
По данным исследования, 24% стартапов уже продают готовый продукт на массовом рынке, примерно треть только создали прототип, а остальные еще только занимаются разработками и находятся на стадии идеи.