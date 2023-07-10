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    Двоих иностранцев задержали на Суздальских озерах после жалобы школьницы на домогательства

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    Двоих иностранцев задержали сотрудники полиции после того, как в 112 позвонил спасатель с Верхнего Суздальского озера.

    Обратившийся рассказал, что накануне около половины восьмого вечера к нему подошла 12-летняя девочка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля. Школьница пожаловалась, что к ней пристает какой-то мужчина.

    Сотрудники уголовного розыска на берегу озера задержали двоих 19-летних граждан Узбекистана, которые находятся на территории РФ нелегально.

    В отделе в отношении их составили протокол о нарушении миграционного законодательства.

    А поздно вечером в полицию пришла мать пострадавшей, которая написала заявление о том, что в отношении её дочери были совершены насильственные действия сексуального характера.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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