Двоих иностранцев задержали на Суздальских озерах после жалобы школьницы на домогательства

Двоих иностранцев задержали сотрудники полиции после того, как в 112 позвонил спасатель с Верхнего Суздальского озера.
Обратившийся рассказал, что накануне около половины восьмого вечера к нему подошла 12-летняя девочка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля. Школьница пожаловалась, что к ней пристает какой-то мужчина.
Сотрудники уголовного розыска на берегу озера задержали двоих 19-летних граждан Узбекистана, которые находятся на территории РФ нелегально.
В отделе в отношении их составили протокол о нарушении миграционного законодательства.
А поздно вечером в полицию пришла мать пострадавшей, которая написала заявление о том, что в отношении её дочери были совершены насильственные действия сексуального характера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.