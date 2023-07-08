В Петербурге в Российский аукционный дом пришли с обыском с «приветом из Архангельска»

Помещения Российского аукционного дома в переулке Гривцова, 5, обыскали сотрудники следственного комитета Адмиралтейского района. У них к компании претензий нет. «Фонтанка» узнала, у кого есть.



Следственные действия в здании РАО прошли накануне, 7 июля, стало известно «Фонтанке» 8 июля. По имеющейся информации, сотрудники следствия Адмиралтейского района работали по поручению ГСУ по Архангельской области и НАО, которое накануне поступило в СК Петербурга.

По данным «Фонтанки», архангельское следствие возбудило дело о «получении взятки». В связи с этим проводились обыски в зданиях РАО как в Петербурге, так и в других регионах.