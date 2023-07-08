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    В Петербурге в Российский аукционный дом пришли с обыском с «приветом из Архангельска»

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    Помещения Российского аукционного дома в переулке Гривцова, 5, обыскали сотрудники следственного комитета Адмиралтейского района. У них к компании претензий нет. «Фонтанка» узнала, у кого есть.

    Следственные действия в здании РАО прошли накануне, 7 июля, стало известно «Фонтанке» 8 июля. По имеющейся информации, сотрудники следствия Адмиралтейского района работали по поручению ГСУ по Архангельской области и НАО, которое накануне поступило в СК Петербурга.

    По данным «Фонтанки», архангельское следствие возбудило дело о «получении взятки». В связи с этим проводились обыски в зданиях РАО как в Петербурге, так и в других регионах.

    В самом СК Архангельска от комментариев «Фонтанке» воздержались.

    Наше издание постарается узнать подробности.

    Справка:

    АО «Российский аукционный дом» был создано в 2009 году и является торговой площадкой для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы по государственному и корпоративному заказу. Работает по всей территории РФ, имеет сеть филиалов и представительств в 14 крупнейших городах РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Российский аукционный домОбыски
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