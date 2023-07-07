ФАС предлагает дважды за два года повысить цены на газ в России на 8 %

Для всех категорий потребителей в России цены на природный газ планируют повысить на 8% с 1 июля следующего года. Это следует из проектов Федеральной антимонопольной службы, опубликованных 7 июля.
При этом с 1 июля 2025-го планируется провести еще одну индексацию на 8%. Повышение цен в ФАС назвали плановым и отметили, что оно будет первым за полтора года.
Полученные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС. Там также уточнили, что эти меры помогут поддержать ремонтные и инвестиционные программы для обеспечения потребителей энергоресурсом.
В Минэнерго отметили, что более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет, а индексация также ускорит программу социальной газификации, которая стала бессрочной. «Благодаря ей газ уже доведён до границ более чем 600 тыс. земельных участков», — заявили в ведомстве.
Ранее тарифы на газ повышались в РФ с 1 декабря прошлого года — на 8,5 %.