    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.57eur100.72

    Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге на несколько дней ограничит ремонт

    300
    1 комментарий

    В автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы почти неделю будут ограничивать движение транспорта сначала в одном направлении, затем в другом. Там запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    С 10 по 11 июля будет ограничен проезд в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце, сообщает 7 июля пресс-служба Дирекции КЗС. Затем с 12 по 14 июля ограничат движение на внешнем кольце — в транспортном отсеке Финской стороны.

    При этом для ввода и вывода подъемной техники на короткое время могут перекрыть движение перед въездом в тоннель. По регламенту, остановка движения не превышает 7–10 минут.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close