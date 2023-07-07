Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге на несколько дней ограничит ремонт

В автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы почти неделю будут ограничивать движение транспорта сначала в одном направлении, затем в другом. Там запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы.



С 10 по 11 июля будет ограничен проезд в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце, сообщает 7 июля пресс-служба Дирекции КЗС. Затем с 12 по 14 июля ограничат движение на внешнем кольце — в транспортном отсеке Финской стороны.

При этом для ввода и вывода подъемной техники на короткое время могут перекрыть движение перед въездом в тоннель. По регламенту, остановка движения не превышает 7–10 минут.