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    «ГАЗель» догнала две легковые и фургон на Ленинградской. В больницу увезли двух детей

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    Массовая авария произошла днем 6 июля в Выборгском районе Петербурга. Травмы в ней получили два юных пассажира легковой машины.

    В 14:20 у дома 119, корпус 1 по Ленинградской улице 28-летний гражданин Узбекистана, следуя на грузовой «ГАЗели» от Благодатной улицы в сторону улицы Новостроек, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся и столкнулся с ехавшими впереди Skoda Octavia, принадлежащей фирме такси, Volkswagen Polo и еще одной грузовой «ГАЗелью», стало известно «Фонтанке» 7 июля. В результате пострадали два пассажира «Фольксвагена»: мальчики 14 и 9 лет. Обоих госпитализировали с травмами средней тяжести.

    Водитель первой «ГАЗели» за 2022–2023 годы привлекался к административно ответственности за нарушения ПДД трижды: на непристегнутый ремень, отсутствие ОСАГО и непропуск транспорта, имеющего преимущество в движении. На миграционном учете мужчина состоял до конца июня, после чего не оформлялся снова. Машина принадлежит 46-летней жительнице Петербурга.

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