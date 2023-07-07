Российская прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Подмосковья проводит проверку в отношении американской компании Mars, которая занимается продуктами питания и кормами для животных, на предмет финансирования украинской армии. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», — рассказал собеседник агентства.



В Генпрокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что компания зарабатывает миллиарды в РФ, спонсирует Украину и, возможно, ВСУ.

