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    Российская прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование ВСУ

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    Прокуратура Подмосковья проводит проверку в отношении американской компании Mars, которая занимается продуктами питания и кормами для животных, на предмет финансирования украинской армии. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», — рассказал собеседник агентства.

    В Генпрокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что компания зарабатывает миллиарды в РФ, спонсирует Украину и, возможно, ВСУ.

    Mars кроме одноименных шоколадных батончиков и шоколадов — Bounty, Milky Way, Twix и M&M's — также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's, а также марками кормов для домашних животных Pedigree, Royal Canin и Sheba.

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    Прокуратура
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    Комментарии 28

    Гость07 Июл 2023 в 11:15
    Ударные Сникерсы?
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