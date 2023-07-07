Ночь в Петербурге была почти тропическая. А в выходные погода радовать не собирается

В Петербурге была аномально тёплая ночь — 15–17 градусов, до тропической не хватило трёх градусов. Днём же будет обычная температура для середины лета и продолжатся дожди.
Тропическими европейские метеорологи называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов. Такая случилась в Москве: на главной метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 21,8 градуса, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. У таких ночей есть минус — они могут быть неблагоприятны для здоровья. Если ночью холодает, то организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. А в условиях тропической ночи этого не происходит, и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней.
Впрочем, днём 7 июля особой тепловой нагрузки не предвидится. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами ливни, днем с грозой. Ветер умеренный. Температура составит 20–22 градуса.
«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием и прохождением холодного фронтального раздела с запада. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами прогремят грозы. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — объясняет центр «ФОБОС».
«Яндекс» отмечает, что ночная температура 7 июля была повышенной, а дневная — в норме. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от 11 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 7 июля выдалось в 1964 году — плюс 7 днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 31.
В выходные в Петербурге будет ещё прохладнее. В субботу — 19–21 градус, а в воскресенье — вообще 17–19. Дожди продолжатся, в субботу в отдельных районах ливни, грозы, град.