Ночь в Петербурге была почти тропическая. А в выходные погода радовать не собирается

В Петербурге была аномально тёплая ночь — 15–17 градусов, до тропической не хватило трёх градусов. Днём же будет обычная температура для середины лета и продолжатся дожди.



Тропическими европейские метеорологи называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов. Такая случилась в Москве: на главной метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 21,8 градуса, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. У таких ночей есть минус — они могут быть неблагоприятны для здоровья. Если ночью холодает, то организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. А в условиях тропической ночи этого не происходит, и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней.

