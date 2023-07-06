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    Машины с иностранными номерами не будут выпускать из России, если они нарушили ПДД

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    3 комментария

    ГИБДД РФ и Минтранс подготовили законопроект, по которому автомобили, зарегистрированные в других государствах и заработавшие штрафы за нарушение ПДД в России, не выпустят из страны. Об этом 6 июля заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

    «Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», — цитирует Черникова ТАСС.

    По словам главы ГИБДД, Госдума уже приняла этот законопроект в первом чтении. Инициатива является аналогом уже существующей в сфере грузоперевозок системы, когда иностранные грузовики задерживаются, если есть нарушения. Фактически эту практику распространят и на частный транспорт, в том числе легковые автомобили. Черников добавил, что водителей машин с иностранными номерами в России затруднительно привлекать к ответственности по камерам фотовидеофиксации.

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    Комментарии 3

    Гость06 Июл 2023 в 20:31
    Правильно.
    +0−0
    Гость06 Июл 2023 в 20:27
    Наш ответ Керзону..
    +0−2
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