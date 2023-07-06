Машины с иностранными номерами не будут выпускать из России, если они нарушили ПДД

ГИБДД РФ и Минтранс подготовили законопроект, по которому автомобили, зарегистрированные в других государствах и заработавшие штрафы за нарушение ПДД в России, не выпустят из страны. Об этом 6 июля заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.



«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», — цитирует Черникова ТАСС.