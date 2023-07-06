Лукашенко рассказал, когда могут начаться переговоры по конфликту на Украине

Ситуация в конфликте на Украине должна измениться к осени, тогда и могут начаться переговоры. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передает издание БелТА.

«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже», — сказал белорусский лидер.



По словам Лукашенко, о переговорах уже говорят европейцы — Франция и Германия. Также он уточнил, что от конфликта на Украине материально теряют больше всего европейцы, а «выгодополучателем является фактически одна страна».