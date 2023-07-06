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    Лукашенко рассказал, когда могут начаться переговоры по конфликту на Украине

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    Ситуация в конфликте на Украине должна измениться к осени, тогда и могут начаться переговоры. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передает издание БелТА.

    «К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже», — сказал белорусский лидер.

    По словам Лукашенко, о переговорах уже говорят европейцы — Франция и Германия. Также он уточнил, что от конфликта на Украине материально теряют больше всего европейцы, а «выгодополучателем является фактически одна страна».

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    Конфликт на УкраинеАлександр Лукашенко
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